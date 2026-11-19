Uno de los juegos de mesa más utilizados por chicos y grandes es el rompecabezas, y que tiene la particularidad que nos encontramos de varios tamaños, de muchas piezas y que son ideales para entretenerse. Sin embargo, un gran problema al que nos exponemos es que empiecen a perderse algunas piezas, lo que genera que no podamos seguir usándolo, y en lugar de tirarlas, lo que recomiendan los expertos en decoración, es hacer copos de nieve para decorar en Navidad y que incluso podrás hacer con los más pequeños.

La Navidad tiene la particularidad que es un momento perfecto para compartir en familia, en donde se pueden hacer todo tipo de cosas, desde el armado del arbolito, hasta la decoración del hogar. Y es que a veces no es necesario gastar dinero en adornos, sino que se puede recurrir a la manualidad y que no sólo será más económico, sino que podrás acudir a todo tipo de elementos, como es el caso de los restos de rompecabezas.

Si quieres fomentar la creatividad con tus hijos para esta Navidad, lo mejor que puedes hacer es hacer esta manualidad que será muy fácil y que consiste en utilizar las piezas de rompecabezas que ya no usas o que se han perdido y crear así unos lindos copos de nieve para que puedas utilizar en las fiestas de Fin de Año. A continuación, te dejaremos los elementos y el paso a paso.

Elementos para los copos de nieve con piezas de rompecabezas

Piezas de rompecabezas sueltas o sobrantes

Pegamento caliente o silicona

Pintura blanca

Diamantina, brillantina, un trozo de imán o cordón

Cómo hacer los copos de nieve con piezas de rompecabezas