La Navidad es un buen momento para reunirse en familia, compartir un momento agradable y que reine la paz y la esperanza; y más allá de esto, si bien falta poco más de un mes para las fiestas decembrinas, habrás visto seguramente que muchas tiendas ya están comenzando a vender adornos para decorar el hogar. Y si hay algo que no puede faltar es el centro de mesa, por lo que te compartiremos cómo reutilizar los rollos de papel higiénico para hacer bandejas para colocar velas u otros adornos.
No hay dudas que Navidad nos invita a todos a reflexionar y en donde viviremos un momento agradable, pero más allá de esto, es una gran ocasión para decorar nuestra casa con el clásico arbolito navideño y otros adornos que no pueden faltar. Y si bien podemos salir a comprarlos, no es necesario, porque es un gran momento para sacar a relucir nuestra habilidad para las manualidades.
En el último tiempo, lo que se ha vuelto muy popular en el mundo de las manualidades son los tubos de papel higiénico, y es que se le pueden dar varias formas, estilos y convertirlos en todo tipo de adornos para Navidad. Por este motivo, es que te vamos a compartir esta manualidad donde podrás reutilizar estos cartones y hacer unas lindas bandejas para decorar la mesa navideña.
Materiales para la bandeja navideña
- Rollos de cartón del papel higiénico
- Pintura acrílica
- Barniz
- Pegamento
- Tijera
- Regla
- Pincel
Cómo hacer la bandeja navideña con tubos de papel higiénico
- Medir y cortar los tubos de cartón, primero cortar por la mitad los tubos, aplastarlos bien y marcar unas tiras de 8 cm de ancho para luego cortar
- Doblar las tiras de cartón y unirlas; haciéndolo por la mitad y cada uno doblarlos hacia el centro y nos quedará una pieza con “2 orejas”
- Tomar una pieza y meterla por dentro de las “orejas” de otra pieza, formando una figura en forma de “V”
- Meter otra pieza por la siguiente hasta tejer o formar toda la cadena
- Crear la base para las bandejas, cortar tubos de cartón, abrir, pegar 2, 3 o 4, según lo grueso
- Cortar esta pieza en forma de círculo y pegar la cadena a esta base redonda
- Pintar, decorar y proteger las manualidades con rollos de papel, utilizando pintura blanca a modo de imprimación
- Barnizar luego de que se haya secado la pintura