La Navidad está cada vez más cerca y eso quiere decir que ya veremos el espíritu navideño en muchos comercios que ya están vendiendo los adornos para poder colocar dentro del hogar, como es el árbol de Navidad o incluso otros objetos decorativos como son las velas que son infaltables en los centros de mesa. En este caso, para no tener que gastar dinero, te compartiremos cómo reutilizar unos rollos de papel higiénico y hacer estas velas, que incluso podrás hacer con los más niños.

Las velas se han convertido en uno de los elementos decorativos más importantes para Navidad, y es que se ubican generalmente en los centros de mesa para la cena de Nochebuena o también forman parte de la Corona de Adviento. Además, son importantes porque simbolizan la paz, la esperanza, la unión familiar, más allá de aportar calidez y un ambiente acogedor al hogar; por lo que no pueden faltar.

Y si bien hay muchas personas que saldrán a comprar adornos para Navidad, hay quienes buscarán opciones más económicas y que consiste en el reciclaje y manualidades. Y si hay algo que se ha convertido en un objeto para la decoración son los rollos de papel higiénico, con los que se pueden crear todo tipo de cosas, y en este caso, te compartiremos cómo hacer unas velas para la mesa.

Elementos para las velas navideñas con tubos de cartón

Tubos de papel higiénicos vacíos

Goma eva con colores navideños como rojo, verde o blanco

Perlas pequeñas

Hojas decorativas

Tijeras

Pegamento

Cómo hacer las velas navideñas con tubos de papel higiénico