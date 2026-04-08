Este es el nuevo look que debes usar para evitar puntas abiertas en primavera

En el mundo de la belleza ya se ha detallado cuál es el nuevo look que debes usar, explicando que es un estilo con el que puedes evitar las puntas abiertas en tu melena, situación que genera un aspecto descuidado y seco a tu apariencia.

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Para que lo empieces a usar en la primavera, te detallaremos en qué consiste para que puedas empezar a usarlo en los siguientes días, un cambio que va a resultar novedoso para ti.

¿Cómo usar el nuevo look en el pelo?

Los especialistas en el mundo de la belleza detallan que para la primavera 2026 será posible ver un nuevo look que, además de darnos un aspecto rejuvenecedor y fresco, se destaca por ser tu principal aliado para evitar las puntas abiertas y algún tipo de rotura en tu melena.

Básicamente, consisten en llevar un pañuelo anudado encima de los hombros; explican que dicho elemento te ayudará a evitar hebillas, elementos cortantes que puedan chocar con el pelo o asas de bolso que puedan crear algún tipo de tracción.

Otra opción que dejan es la posibilidad de cubrir toda tu melena en el pañuelo para protegerla de elementos que puedan favorecer su daño. Una gran oportunidad para prevenir el uso de ligas muy fuertes o pinzas que jalen en exceso.

¿Qué hacer para que mi cabello no tenga puntas abiertas?

Por otra parte, los expertos en la moda detallan que, si no quieres emplear el nuevo look con la pañoleta, también podemos hacer uso de una coleta o trenza, evitando que ciertos elementos puedan jalarlo en exceso. Para evitar las puntas abiertas, se recomienda aplicar los siguientes cuidados:

Cortarlo cada 2 a 3 meses para eliminar todo lo maltratado.

El uso de mascarillas hidratantes.

Cepillado delicado, empezando desde las puntas hacia arriba.

Si usas equipo caliente, protégelo con ayuda de un protector térmico.

Prueba todas las opciones anteriores, así podrás mantener un aspecto moderno, protegiéndolo de inesperadas rupturas y con un look espectacular que usarás en toda la primavera.