Cómo resaltar los ojos marrones con maquillaje en tonos violetas

Los ojos marrones tienen una gran versatilidad a la hora de elegir maquillaje, ya que pueden destacarse en diferentes colores y acabados. Entre las opciones que ayudan a intensificar la mirada se encuentran los tonos violetas.

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Este color crea un contraste atractivo con los ojos marrones y puede transformar el maquillaje de manera sencilla. Con algunos trucos y la combinación adecuada de sombras, es posible conseguir una mirada más llamativa sin necesidad de un look demasiado elaborado.

¿Cómo usar los tonos violetas en ojos marrones?

Los tono violetas pueden convertirse en grandes aliados para quienes tienen ojos marrones y buscan una mirada más intensa. Este color genera un contraste que ayuda a destacar las diferentes tonalidades del iris y permite crear desde maquillajes sutiles hasta propuestas más llamativas.

Una de las claves está en elegir el tono de violeta según el efecto que se quiera conseguir. Los violetas suaves, lilas y lavanda pueden utilizarse para looks más delicados, mientras que los tonos ciruela, berenjena o morado oscuro aportan luminosidad y definición a la mirada.

Para un maquillaje de día, una opción sencilla es aplicar una sombra violeta clara sobre el párpado móvil y difuminarla hacia la cuenca para evitar cortes marcados. También se puede sumar una pequeña cantidad de sombra más oscura en el extremo externo del ojo para crear dimensión.

Si se buscan resultados más intensos, los tonos violetas oscuros pueden combinarse con sombras marrones o neutras. Esta mezcla permite mantener la armonía del maquillaje y, al mismo tiempo, hacer que los ojos sean el centro de atención.

El delineado también puede incorporar este color. Un trazo violeta, especialmente en tonos profundos, permite salir del clásico negro y darle un toque diferente al look. Para finalizar, una buena capa de máscara de pestañas ayuda a definirlas y completar una mirada más expresiva.