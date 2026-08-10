Así lucía de joven Ivonne Montero antes de convertirse en un icono de televisión

Hoy, Ivonne Montero se prepara para ser parte de La Granja VIP Segunda Temporada, pero antes de ser la figura reconocida de la televisión mexicana que es hoy, muchos no la conocían. Con el paso de los años, poco a poco, ella comenzó a construir su carrera frente a las cámaras y los escenarios. Eso nos ha permitido vivir con ella su crecimiento, su evolución y su transformación a nivel profesional y personal. Hoy abriremos el baúl de los recuerdos de esta talentosa actriz y cantante y veremos fotos de sus inicios cuando apenas comenzaba a abrirse camino en el entretenimiento.

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¿Cómo lucía Ivonne Montero de joven?

Durante sus primeros años en el medio, Ivonne Montero lucía una imagen muy diferente a la que actualmente la vuelve irreconocible. Eso sí, siempre bella sin importar el paso del tiempo. Su estilo era mucho más sencillo e introvertido que el que hoy porta con orgullo; su maquillaje era mucho más natural y su cabello era completamente negro.

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¿Cuándo comenzó la carrera de Ivonne Montero?

La actriz comenzó su carrera artística oficialmente a los 23 años. En esa época comenzó a trabajar en telenovelas y algunos comerciales de televisión. Su carrera se desarrolló entre actuación, música y conducción, lo que le permitió mantenerse vigente durante varias etapas de la industria.

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¿Cómo ha cambiado Ivonne Montero con los años?

La verdad es que ella no ha tenido transformaciones radicales. A diferencia de otras celebridades, sus fotografías muestran más la evolución de una artista que ha pasado por diferentes etapas profesionales y personales. Su estilo, peinados y forma de vestir han cambiado, mientras que sus rasgos principales permanecen reconocibles y cautivadores para su audiencia.

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Ivonne Montero como participante de La Granja VIP

Si quieres seguir la pista de Ivonne Montero, no te la puedes perder en La Granja VIP Segunda Temporada, donde tendrá que vivir sin las comodidades de la ciudad y convivir con varias celebridades, entre estas, Carlos Trejo. No te lo puedes perder; recuerda que se estrena el 6 de septiembre.