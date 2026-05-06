Manicura 2026: 5 diseños de uñas estilo francés con flores para primavera 2026 que harán combinar tus manos con la temporada

Esta primavera de 2026 ya tiene algunos diseños que se han robado todas las miradas y uno de los estilos más llamativos por lo sofisticado que luce y por lo bien que van es el francés, mismo que se ha adaptado a grandes variaciones en esta temporada del año.

Te puede interesar: 5 mejores manicuras chocolate para la primavera

Durante esta temporada, las flores han pasado a ser más que un adorno, pues se integran de gran manera a la manicura moderna, dando una perspectiva de armonía así como de sofisticación que estilizará tanto tus manos como tu estilo, siendo una gran opción para el día a día.

5 diseños de uñas estilo francés con flores para primavera 2026

Estos son algunos de los mejores diseños de uñas estilo francés y con flores, donde además de tener varios estilos para experimentar, podrás jugar con tu estilo del día a día.

