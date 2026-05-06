Manicura 2026: 5 diseños de uñas estilo francés con flores para primavera 2026 que harán combinar tus manos con la temporada
Estos son los diseños de uñas con flores y estilo francés para esta primavera 2026
Esta primavera de 2026 ya tiene algunos diseños que se han robado todas las miradas y uno de los estilos más llamativos por lo sofisticado que luce y por lo bien que van es el francés, mismo que se ha adaptado a grandes variaciones en esta temporada del año.
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Durante esta temporada, las flores han pasado a ser más que un adorno, pues se integran de gran manera a la manicura moderna, dando una perspectiva de armonía así como de sofisticación que estilizará tanto tus manos como tu estilo, siendo una gran opción para el día a día.
5 diseños de uñas estilo francés con flores para primavera 2026
Estos son algunos de los mejores diseños de uñas estilo francés y con flores, donde además de tener varios estilos para experimentar, podrás jugar con tu estilo del día a día.
- Puntas florales: En vez de hacer la línea delgada que caracteriza este diseño, podrías formar un patrón en la punta con un patrón de pequeñas flores, generando un borde irregular así como libre y armonioso.
- Flores 3D y Relieves: Cada vez es más común el uso de pétalos con volumen, dando un efecto de blooming, la cuál le dará profundidad al diseño del estilo francés.
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- Acentos de colores: En esta temporada se han puesto de moda los tonos pastel, donde los que más figuras son el lila, rosa palo o verde matcha, mismos que puedes destacar con detalles dorados.
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- Micro-French con margaritas minimalistas: La línea francesa delgada en un color claro va a la perfección si sumas una silueta de margarita pequeña en la base de la uña o incluso donde termina la punta.
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- Flores bajo el gel: Tras una base clara, puedes aplicar flores secas finas y recubrir con una sabe traslúcida para encapsularlas y contratar con una punta francesa en gel, juntado dos de los estilos más llamativos.