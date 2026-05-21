5 opciones para reemplazar tu clóset por soluciones más vintage

El clóset es uno de los muebles más importantes en una habitación porque es donde queda almacenada nuestras pertenencias. Si quieres obtener una solución más vintage pues lleva a cabo estas ideas.

Aquí tienes 5 opciones funcionales y estéticas para reemplazar un clóset tradicional por alternativas de estilo vintage. Así tu habitación tendrá una visual mucho más elegante.

¿Cómo reemplazar tu clóset por algo más vintage?

Roperos de madera antiguos

Los armarios independientes de las décadas de 1920 a 1950 aportan carácter inmediato.

Estilo: Espejos biselados, herrajes de bronce y madera tallada.

Ventaja: Añaden almacenamiento cerrado masivo y actúan como pieza central.

Maletas vintage apiladas

Una solución creativa que funciona como cajonera alternativa para ropa fuera de temporada.

Estilo: Baúles de cuero, maletas de viaje rígidas o de lona antiguas.

Ventaja: Aportan textura visual e historia al espacio.

Percheros de herrería o latón

Un sistema abierto que exhibe tus prendas como en una boutique antigua.

Estilo: Estructuras de tubos de hierro negro o latón dorado envejecido.

Ventaja: Ideal para espacios pequeños porque visualmente no satura la habitación.

Vitrinas médicas o de farmacia

Gabinetes de metal y vidrio recuperados de antiguos consultorios u oficinas.

Estilo: Estructuras de hierro decapado con puertas de cristal completas.

Ventaja: Protegen la ropa del polvo mientras la mantienen a la vista de forma elegante.

Biombos antiguos con ganchos traseros

Una pantalla divisoria colocada estratégicamente para ocultar un sistema de repisas sencillo.

Estilo: Paneles de madera calada, mimbre trenzado o tela brocada.

Esta es una gran alternativa.|Pinterest

Ventaja: Crea un vestidor instantáneo y privado sin necesidad de construir paredes.

Sin dudas, estas alternativas son realmente interesantes y te trasladarán a los tiempos antiguos. Es por esto que te recomendamos que las lleves a cabo para no perder la oportunidad de tener un cuarto distinto.

