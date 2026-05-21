Así debes pintar las uñas de los pies con gelish

Las uñas de los pies comienzan a tener mayor visibilidad cuando llegan las altas temperaturas. Es por esto que te vamos a contar cómo pintar las uñas de los pies con gelish para que luzcan hermosas.

Para pintar las uñas de los pies con gelish (esmalte semipermanente) de forma correcta, debes realizar una preparación minuciosa de la uña natural, aplicar capas muy delgadas de producto y sellar perfectamente los bordes libres antes de curar bajo una lámpara UV/LED. Un buen sellado evita levantamientos prematuros provocados por el roce constante con el calzado.

¿Cómo pintar las uñas de los pies con gelish?

Herramientas necesarias

Separadores de dedos (o rollitos de servilleta)

Empujador de cutícula o palito de naranjo

Lima para uña natural (grano 180 o 240) y lima sponge

Limpiador de uñas (nail prep o alcohol isopropílico) y gasas sin pelusa

Deshidratador de uñas y nivelador de pH o primer

Base coat, gelish de color y top coat (brillo finalizador)

Lámpara UV/LED

Paso 1: Preparación de la uña (La clave de la duración)

Acomoda los separadores: Pon rollitos de papel o separadores comerciales entre tus dedos para mayor comodidad.

Empuja la cutícula: Utiliza el empujador a 45 grados y retira suavemente el perigio (la piel muerta adherida a la superficie).

Da forma: Lima el borde libre. Se aconseja una forma cuadrada en los pies para prevenir uñas encarnadas.

Tus uñas lucirán hermosas.|Fuente: Canva

Quita el brillo natural: Con la lima grano 180 o 240, pasa suavemente sobre la superficie en un solo sentido. Esto crea canales de adherencia sin adelgazar la uña.

Limpia el polvo: Rocía alcohol o limpiador y remueve el exceso con una gasa que no deje pelusas.

Paso 2: Deshidratación y adherencia

Aplica deshidratador/pH: Pásalo sobre toda la placa de la uña para remover grasa u humedad residual.

Aplica el primer: Coloca una capa ligera de primer adherente (o protein bond) sin tocar la piel ni la cutícula. Déjalo secar al aire libre durante unos segundos.

Paso 3: Aplicación del sistema Gelish

Base Coat: Aplica una capa muy fina y uniforme cubriendo toda la uña. Pasa la brocha por el borde del frente (punta) para sellar. Cura en la lámpara UV/LED por 30 segundos.

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Primera capa de color: Elige tu tono y aplica una capa ultradelgada. Si el esmalte toca la piel o el área de la cutícula, límpialo con un palito de naranjo antes de meter el pie a la lámpara. Cura por 30 a 60 segundos según tu lámpara.

Segunda capa de color: Añade otra capa delgada para intensificar la tonalidad. Asegúrate de pintar bien las esquinas laterales y vuelve a sellar la punta. Cura por otros 60 segundos.