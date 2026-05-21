Cómo maquillar los ojos medianos con párpados caídos y luzcan imponentes

El maquillaje es una herramienta muy interesante ya que nos permite poder disimular aquellas imperfecciones que nos hacen sentir inseguras. Es por esto que si tienes los párpados caídos te vamos a mostrar cómo maquillarlos.

Para maquillar ojos medianos con párpados caídos y lograr una mirada imponente, el secreto absoluto es maquillarse con los ojos abiertos mirando al frente para crear una falsa cuenca flotante que amplíe visualmente el espacio y eleve el párpado de forma inmediata. El objetivo principal es contrarrestar el pliegue que esconde el párpado móvil, utilizando técnicas de difuminado ascendente y líneas estratégicas para abrir los ojos medianos y darles un protagonismo imponente.

¿Cómo maquillar los ojos medianos con párpados caídos?

Aquí tienes la guía paso a paso y las mejores técnicas profesionales:

Preparación del lienzo

Aplica prebase de ojos: El exceso de pliegues hace que las sombras se acumulen. Usa un primer mate para fijar el producto todo el día.

Sella con polvo traslúcido: Evita que los aceites naturales de la piel transfieran el maquillaje hacia el párpado fijo.

Creación de una "Falsa Cuenca" (La técnica clave)

Mira directo al espejo: Mantén los ojos totalmente abiertos y relajados.

Aplica la sombra de transición: Con un pincel suave, coloca un tono café claro o terracota por encima de tu pliegue real, casi tocando el hueso de la ceja. Esto simula un párpado móvil mucho más amplio.

Añade profundidad: Aplica una sombra un poco más oscura en la esquina exterior del ojo. Difumínala siempre en forma de "V" invertida y hacia arriba, apuntando al final de la ceja para generar un efecto lifting inmediato.

Puedes maquillar las cejas con sombra y lápiz.|(ESPECIAL/Canva)

Delineado Invisible y Técnica "Bat-Wing" (Ala de Murciélago)

El delineado tradicional desaparece o se deforma en este tipo de ojo. Prueba esto:

Delineado flotante o bat-wing: Traza la línea final con el ojo abierto, pasando justo por encima del pliegue. Al cerrar el ojo verás un pequeño escalón en forma de ala, pero al abrirlo parecerá un delineado perfectamente recto y felino.

Delineado interno (Tightlining): Rellena la línea de agua superior con un lápiz negro de larga duración. Esto define el contorno sin restar valioso espacio al párpado móvil.

Puntos de Luz e Iluminación Estratégica

Luz en el párpado móvil: Aplica una sombra satinada clara o mate luminosa estrictamente en los dos tercios internos del párpado móvil. Esto "empuja hacia adelante" la zona oculta.

Ilumina el lagrimal y el arco: Coloca un punto de iluminador en el lagrimal para separar y agrandar los ojos medianos, y un toque sutil bajo el punto más alto de la ceja.

Pestañas de Impacto (El toque final imponente)

