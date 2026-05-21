Lo retro está de vuelta; prueba de ello son los objetos o estilos que son la moda en pleno 2026. Bien dicen que “lo bueno siempre regresa” y tal es el caso de esta tendencia. Es en la entrada de la casa donde se ubica el perchero de ropa, accesorio que puedes reemplazar con estas 6 ideas por soluciones más vintage. Estas son las 5 opciones de organizadores de platos para cualquier tipo de cocina.

El típico perchero de piso de madera es una buena opción para que el hogar se vea elegante, pero en el mercado hay otras opciones para que el diseño se vea retro. Incluso, en algunas opciones, tú mismo lo puedes fabricar, solo con unas cuantas herramientas y echando a volar la imaginación. Estas son las 5 ideas para reemplazar el escurridor de platos por soluciones más vintage.

Las 6 opciones de perchero al estilo vintage

1. Cara de cajón: Si entre el trochil de la casa tienes un escritorio o guardarropa en el olvido, puedes tomar la parte frontal de uno de los cajones para convertirlo en un perchero de ropa vintage.

6 ideas para reemplazar el típico perchero de entrada por soluciones más vintage|Pinterest

2. Respaldo de sillas: Nada más vintage que el respaldo de una silla de listones, la cual estuvo de moda allá por el siglo XX.

6 ideas para reemplazar el típico perchero de entrada por soluciones más vintage|Pinterest

3. Perillas: Esas perrillas de puertas o llaves las puedes volver a reutilizar para ponerlas en un pedazo de madera y que funja como tu perchero al estilo retro.

6 ideas para reemplazar el típico perchero de entrada por soluciones más vintage|Pinterest

4. Aplanadora: Un perchero que le irá bien a la casa de un constructor o albañil, ya que le dará un segundo uso a esa aplanadora que le acompañó por años.

6 ideas para reemplazar el típico perchero de entrada por soluciones más vintage|Pinterest

5. Marco de espejo: Una idea de un perchero vintage es la de un marco viejo con un espejo. Servirá para colgar tus prendas y echarte un “peinazo” antes de salir.

6 ideas para reemplazar el típico perchero de entrada por soluciones más vintage|Pinterest

6. Utensilios: Para que el perchero se vea vintage, la base de madera debe estar despintada. Puedes elegir tenedores o cucharas; lo importante es aplanarlos y hacerles la curvatura para poder colgar la ropa.