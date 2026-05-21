Cómo maquillar los ojos para principiantes

El maquillaje con el tiempo se va perfeccionando por lo que toda principiante puede cometer errores al principio. Es por esto que para que no te sucedan inconvenientes al maquillar tus ojos, te contamos algunos trucos.

El secreto para un maquillaje de ojos perfecto si estás empezando es preparar el párpado, usar tonos neutros y difuminar muy bien los bordes para evitar líneas marcadas. Con una técnica básica de tres sombras (transición, profundidad y luz), lograrás una mirada despierta y elegante sin complicarte con delineados difíciles.

¿Cómo deben maquillar los ojos las principiantes?

El paso a paso básico

Para conseguir un acabado limpio y duradero, sigue el orden recomendado por expertos de L'Oréal Paris y Maybelline:

Prepara el párpado: Aplica una pequeña capa de corrector o prebase de ojos con tus dedos o una esponja húmeda. Séllalo con un toque de polvo translúcido para que las sombras se deslicen y difuminen con facilidad.

Sombra de transición: Elige un tono marrón claro, caramelo o incluso tu bronceador habitual. Con una brocha suave y esponjosa, aplícalo en la cuenca del ojo (el pliegue) haciendo movimientos circulares y de vaivén de un lado a otro.

Sombra de profundidad: Toma un color marrón un poco más oscuro. Deposítalo justo en la esquina exterior del ojo (formando una especie de "V" externa) y difumínalo suavemente hacia el centro para dar dimensión sin endurecer tus rasgos.

Estos son los mejores trucos de belleza para maquillarte los ojos y que tengan destellos verdes|Freepik

Punto de luz: Aplica una sombra clara, beige o con un toque de brillo satinado en el párpado móvil, desde el lagrimal hasta el centro del ojo. Puedes usar la yema del dedo para que el brillo pigmente con mayor intensidad.

Máscara de pestañas: Riza tus pestañas desde la base y aplica tu máscara favorita en zigzag. Esto las separará y abrirá tu mirada al instante.

Consejos útiles para principiantes

La forma de agarrar la brocha: Para difuminar como una profesional, sujeta el pincel desde la mitad o el extremo del mango, nunca cerca de las cerdas. Esto reduce la presión y evita manchas concentradas de color.

Evita el delineador líquido al inicio: Si el pulso te falla, sustituye el delineador líquido por una sombra oscura pegada a las pestañas utilizando una brocha biselada pequeña. Es un truco muy seguro y fácil de corregir.

Línea de agua estratégica: Si quieres agrandar visualmente tus ojos, usa un lápiz beige o nude en la línea de agua inferior. El color negro en esa zona tiende a hacer los ojos más pequeños.

Limpia los excesos: Si la sombra cayó hacia la ojera o el borde quedó caído, pasa un algodón con un poco de agua micelar de forma ascendente (hacia la sien) para levantar la mirada y limpiar el rostro.