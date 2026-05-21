Muere repentinamente querido cantante de cumbia y declaran luto en su ciudad natal. “Una partida tan injusta”

La música chilena se encuentra de luto por la muerte de Kevin Jeldres Acuña, cantante de cumbia y quien fungía como líder de la banda "Kevin y sus Lumaquinos". Tuvo problemas de salud repentinos pero no se ha dado a conocer oficialmente cuál fue la causa del fallecimiento.

Fue Fernando Sax Poblete, bajista y director de la banda, quien informó sobre el deceso en una publicación de Instagram. "Hoy me toca despedir con muchísimo dolor a alguien que dejó una huella enorme en mi vida y en la de muchas personas", dice el comunicado que también se compartió en el perfil oficial de la agrupación. "Todavía cuesta creer una partida tan injusta y tan repentina. Su ausencia deja un vacío enorme entre todos quienes tuvimos la suerte de conocerlo y compartir con él".

El cantante, quien era popularmente conocido como Kevin Stanley, fue descrito como "un tremendo artista arriba del escenario", además de "una gran persona, un compañero leal y un hermano de esos que la vida pone muy pocas veces en el camino".

Declaran luto en el lugar natal del cantante Kevin Jeldres

La Municipalidad de Machalí, ubicada en la zona central de Chile, declaró luto por 2 días a causa de la muerte de Kevin Jeldres Acuña. También se organizó un velatorio en su honor. Se expresó una "profunda consternación por los hechos ante la partida de un joven que, siempre vinculado a los espacios artísticos, contagiaba alegría con su música y baile".

Quién era Kevin Jeldres

Se desempeñaba como vocalista del grupo "Kevin y sus Lumaquinos", dedicado a la cumbia y la guaracha campesina chilena. Tienen más de 16 mil oyentes mensuales en la plataforma Spotify y su canción "Los vampiros" ha recopilado más de un millón de reproducciones.

No se sabe públicamente cuál era la edad exacta de Kevin Stanley, pero había formado una familia con su esposa, Nicole; tenían una hija de nombre Keyla, quien está en educación básica.

Hace apenas una semana Kevin hizo su última publicación en Instagram y su vida parecía marchar con normalidad; se trataba de una felicitación de cumpleaños para su padre.