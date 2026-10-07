Cómo hacer un organizador con cajas de cartón: Ideas DIY

El cartón puede convertirse en un gran aliado para mantener la alacena ordenada cuando falta espacio o los productos terminan acumulándose. Reutilizar cajas que ya tienes en casa permite crear soluciones prácticas y darle una nueva utilidad a un material que normalmente terminaría en la basura.

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Las cajas de cartón pueden transformarse en un organizador vertical funcional y fácil de hacer. Con unos pocos materiales y algo de creatividad, es posible aprovechar mejor cada rincón de la alacena y mantener los productos más organizados sin gastar demasiado.

¿Qué son las ideas DIY?

Las ideas DIY son proyectos que puedes realizar por tu cuenta para crear, modificar o reutilizar diferentes objetos. El término proviene del inglés “Do It Yourself”, que significa “hazlo tú mismo”. Este tipo de propuestas se caracteriza por aprovechar materiales cotidianos y convertirlos en piezas útiles o decorativas. Además de ser una forma de ahorrar, el DIY permite experimentar con la creatividad y adaptar cada creación a las necesidades y gustos personales.

¿Cómo crear un organizador con cajas de cartón?

Crear un organizador vertical con cajas de cartón es una forma sencilla de aprovechar mejor el espacio de la alacena y mantener los productos ordenados. Primero, mide el espacio disponible para determinar el tamaño que tendrá la estructura. Luego, elige una caja resistente, retira las solapas superiores y recorta la parte frontal según el diseño que quieras darle.

Para aumentar su firmeza, refuerza las esquinas, los bordes y la base con cinta. Si vas a guardar productos pesados, puedes colocar una segunda capa de cartón en el fondo. Después, cubre toda la superficie con papel contact, papel de envolver o pintura para proteger el material y darle un acabado más atractivo.

Si necesitas separar diferentes productos, aprovecha otros trozos de cartón para crear divisiones internas y fíjalos con silicona caliente. Una vez terminado, coloca el organizador en la alacena y distribuye los alimentos de manera vertical. Puedes reservar cada espacio para una categoría diferente y añadir pequeñas etiquetas para identificar rápidamente lo que contiene cada compartimento.