¿Qué le pasa a tu cara cuando la lavas con agua fría?

El cuidado de la piel, ha tomado mucha fuerza en los últimos años, pues desde hace un tiempo muchas personas han comenzado a preocuparse por el aspecto de su cara. Incluso, los productos para la limpieza y protección de la piel se han convertido en los más vendidos.

Sin importar la edad, los expertos han recomendado tener una rutina para el cuidado de la piel. Entre los más importantes se encuentra la limpieza de rostro.

De acuerdo con la American Academy of Dermatology (AAD), se mencionó que la limpieza adecuada no solo elimina suciedad visible, también previene brotes de acné, baja la irritación y ayuda a la absorción de tratamientos que se coloquen después.

¿Qué pasa cuando lavas tu cara con agua fría?

Un factor indispensable y pocos conocen, es la temperatura del agua, pues en caso de no ser la correcta, el lavado pierde su eficacia. Durante mucho tiempo, el agua fría fue la más recomendada.

Sin embargo, los dermatólogos han asegurado que el agua muy fría podría complicar la eliminación de residuos grasa, ya que su temperatura aumenta la consistencia del sebo, por lo que la limpieza de tu rostro no se hace de forma correcta.

¿Se debe usar agua caliente para lavar el rostro?

Por su parte, Cleveland Clinic, aseguró que el uso de agua caliente de forma cotidiana ayuda a quitar los lípidos naturales que forman, lo que ayuda a tener una piel protegida de agentes externos. Sin embargo, si siempre se hace con agua que está a temperatura alta, va a causar la irritación de la piel y la debilidad de la barrera protectora.

Pero para ser más claro, se sabe que la temperatura ideal para lavar la cara, es entre los 28 y los 32 grados centígrados, así puedes quitar la grasa sin poner en peligro los lípidos epidérmicos. Es decir que al tener el agua templada la limpieza de la cara va a ser más efectiva.

