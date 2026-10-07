Paso a paso para hacer uñas en casa al estilo “Beetlejuice” para las fiestas de Halloween

Las fiestas de Halloween están más cerca, por lo que es un gran momento de empezar a planear el outfit que vas a portar para la celebración o durante los siguientes días para tener la vibra fantasmal y de terror. Para que no gastes mucho dinero en embellecer tus manos, puedes optar por hacerte las uñas en casa de forma sencilla.

Es así que te detallaremos el paso a paso de cómo hacerlas con el estilo de "Beetlejuice", uno de los personajes más famosos del cine, son sencillas de hacer y te harán lucir espectacular.

Paso a paso de uñas "Beetlejuice" para Halloween

Hacer las uñas en casa al estilo "Beetlejuice" es más fácil de lo que parece, ya que fácilmente podemos hacerlo con ayuda de esmalte tradicional, solamente hay que hacer los siguientes pasos para lograrlo. Toma nota de lo que debes hacer para tener una manicura espectacular en las fiestas de Halloween:



Limpia la superficie de grasa con ayuda de un poco de esmalte. Prepara tu uña aplicando un "Base Coat" de tu marca favorita de esmalte tradicional. A todas tus uñas agrega una capa de blanco, realiza capas delgadas y deja secar completamente antes de añadir una capa más. Con ayuda de un pincel muy delgado, dibuja líneas negras verticalmente. En la punta de tu uña, agrega unos puntos de color verde o lila, finalmente con ayuda de un pincel únelas para darles un aspecto similar a líquido que escurre. Dejamos secar el diseño completamente. Cubre todo tu trabajo con "Top Coat". Dejamos secar completamente.

¿Cómo lograr que las uñas de esmalte tradicional duren más?

Es importante que sigas algunos tips, con la finalidad de que tus uñas en casa duren más tiempo en las fiestas de Halloween, evitando que al poco tiempo se empiecen a romper. Realiza los siguientes pasos para proteger tu diseño al estilo de "Beetlejuice":

