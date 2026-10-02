Adiós al naranja y morado en la decoración de Halloween: los colores que serán tendencia en las fiestas de 2026

Se acerca Halloween por lo que a la hora de la decoración lo primero que se nos viene a la mente son los colores naranja y morado. Sin embargo, este 2026 llega con cambios que seguramente no esperabas.

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Este año la decoración se inclina más por lo sofisticado. Es por esto que hay otros colores que se han impuesto a la hora de elegir elementos decorativos dejando de lado lo tradicional.

¿Cuáles son los colores tendencia para Halloween?

Borgoña / rojo vino

Este color se ha inspirado para crear una estética de romance gótico. Aporta una sensación de elegancia, profundidad y drama. Puedes aplicarlo en manteles, velas flores, cojines, vajilla y pequeños accesorios.

Terracota

Aquí tenemos otro tono que de combina con la decoración otoñal. Si los combinas con el borgoña y tonos oscuros podrás mantener el espíritu de Halloween sin ser demasiado infantil o estridente.

Verde oscuro / verde bosque

Muy utilizado en estilos góticos y naturales. Es una buena combinación con el negro, borgoña o madera que da un aspecto de casa encantada.

Este es un ejemplo de la incorporación de colores.|IA Chat GPT

Ciruela y morado profundo

Esto nos asemeja a un morado, pero en versión más oscura que funciona muy bien con los mencionados anteriormente.

Azul marino

Es una alternativa al negro ya que brinda una propuesta gótica, profunda y con combinaciones fáciles.

Negro

En cuanto al negro no va a desparecer, pero se va a emplear como un color contraste que puede ir acompañado de tonos como vino, verde, terracota, rosa o crema.

¿Qué pasa con los colores tradicionales?

No van a desaparecer los colores morados y naranja, lo que se va a modificar es la diversificación a la hora de la decoración. Así es que nos podemos encontrar con más tonos en lugar de los clásicos de siempre.