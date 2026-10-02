Adiós al naranja y morado en la decoración de Halloween: los colores que serán tendencia en las fiestas de 2026
La decoración de este año se inclina más por la elegancia y la profundidad por lo que se agregan nuevos tonos.
Se acerca Halloween por lo que a la hora de la decoración lo primero que se nos viene a la mente son los colores naranja y morado. Sin embargo, este 2026 llega con cambios que seguramente no esperabas.
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Este año la decoración se inclina más por lo sofisticado. Es por esto que hay otros colores que se han impuesto a la hora de elegir elementos decorativos dejando de lado lo tradicional.
¿Cuáles son los colores tendencia para Halloween?
Borgoña / rojo vino
Este color se ha inspirado para crear una estética de romance gótico. Aporta una sensación de elegancia, profundidad y drama. Puedes aplicarlo en manteles, velas flores, cojines, vajilla y pequeños accesorios.
Terracota
Aquí tenemos otro tono que de combina con la decoración otoñal. Si los combinas con el borgoña y tonos oscuros podrás mantener el espíritu de Halloween sin ser demasiado infantil o estridente.
Verde oscuro / verde bosque
Muy utilizado en estilos góticos y naturales. Es una buena combinación con el negro, borgoña o madera que da un aspecto de casa encantada.
Ciruela y morado profundo
Esto nos asemeja a un morado, pero en versión más oscura que funciona muy bien con los mencionados anteriormente.
Azul marino
Es una alternativa al negro ya que brinda una propuesta gótica, profunda y con combinaciones fáciles.
Negro
En cuanto al negro no va a desparecer, pero se va a emplear como un color contraste que puede ir acompañado de tonos como vino, verde, terracota, rosa o crema.
¿Qué pasa con los colores tradicionales?
No van a desaparecer los colores morados y naranja, lo que se va a modificar es la diversificación a la hora de la decoración. Así es que nos podemos encontrar con más tonos en lugar de los clásicos de siempre.