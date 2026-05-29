El peinado que debes llevar este verano si tienes rizos: ideal para hombres seguros de sí mismos

Durante los últimos años, los hombres comenzaron a dejar atrás los cortes excesivamente pulidos para apostar por estilos más naturales y auténticos. En ese contexto, el cabello rizado ganó protagonismo gracias a un peinado que resalta el volumen y la textura propia del pelo, especialmente en temporadas cálidas.

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Barberos y estilistas consultados por Men's Health coinciden en que el look rizado de hombre será una de las apuestas más fuertes del verano porque combina comodidad, estilo y una imagen moderna que favorece distintos tipos de rostro. Conoce de qué se trata el broccoli hair.

¿Por qué el peinado 'broccoli hair' será tendencia este verano 2026?

Este estilo se caracteriza por mantener volumen en la parte superior, rizos definidos y laterales más prolijos sin perder naturalidad.



Resalta la textura natural del cabello: aprovecha el rizo sin ocultarlo. Los estilistas explican que la tendencia actual busca potenciar la forma natural del pelo en lugar de alisarlo o controlarlo en exceso.

aprovecha el rizo sin ocultarlo. Los estilistas explican que la tendencia actual busca potenciar la forma natural del pelo en lugar de alisarlo o controlarlo en exceso. Genera una imagen moderna y relajada: transmite seguridad y frescura. El acabado descontracturado aporta un estilo juvenil y espontáneo muy buscado en verano.

transmite seguridad y frescura. El acabado descontracturado aporta un estilo juvenil y espontáneo muy buscado en verano. Permite mantener movimiento y volumen: crea un efecto visual equilibrado. El volumen superior ayuda a estilizar el rostro y dar más personalidad al look.

crea un efecto visual equilibrado. El volumen superior ayuda a estilizar el rostro y dar más personalidad al look. Es fácil de mantener: evita peinados complicados. Con productos adecuados para rizos, el peinado puede conservarse sin demasiado esfuerzo diario.

¿Cómo cuidar y mantener este peinado con rizos para hombres?

Barberos y peluqueros aseguran que el secreto está en hidratar y definir correctamente los rizos.



Usar cremas definidoras ligeras: mantener el rizo flexible. Los expertos recomiendan evitar geles demasiado pesados que endurecen el cabello.

mantener el rizo flexible. Los expertos recomiendan evitar geles demasiado pesados que endurecen el cabello. Secar con difusor o al aire: conservar el volumen natural. Esto ayuda a evitar frizz y mantener mejor la forma del rizo.

conservar el volumen natural. Esto ayuda a evitar frizz y mantener mejor la forma del rizo. Evitar lavar el cabello todos los días: proteger la hidratación natural. Los rizos tienden a resecarse más fácilmente que otros tipos de cabello.

proteger la hidratación natural. Los rizos tienden a resecarse más fácilmente que otros tipos de cabello. Recortar regularmente los laterales: mantener el equilibrio del corte. Los barberos aconsejan retoques periódicos para conservar la estructura del peinado.

El estilista británico Luke Benson, especialista en cabello masculino, sostiene que los rizos naturales transmiten autenticidad y mucha personalidad cuando se trabajan correctamente. Ell llamado broccoli hair se consolidó como uno de los cortes más populares entre hombres jóvenes por su estética relajada, moderna y adaptable a distintos estilos.