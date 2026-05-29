Este es el tiempo que tu música favorita podría hacerte aguantar más en tu rutina de ejercicio

Es un hecho que cuando tú haces ejercicio o cuando has platicado con alguien de sus rutinas deportivas, ponen a la música como un factor clave para disfrutar e incluso lograr más tiempo en tu actividad física. Por eso, la Universidad de Jyväskylä en Finlandia se dedicó a estudiar este fenómeno, el cual confirmaría las sospechas de que elegir canciones te permite “más poder”.

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¿Escuchar tu música te hace aguantar más tiempo haciendo ejercicio?

Según los estudios hechos por esta institución de investigación científica europea, se indicó que elegir tus canciones permite durar hasta un 20% más. Estas pruebas se realizaron en rutinas de ciclismo estacionario. Se indica que los que eligieron su música incluso alarga sus diversas rutinas seis minutos extras de lo que sería normal.

Según lo indicado, las personas que solamente hicieron su rutina en silencio, duraron cerca de 30 minutos. Mientras que los que eligieron canciones específicas, alcanzaron hasta 36 minutos por sesión. Pero se aclara que todo ese extra llega al cuerpo gracias a motivos psicológicos, no de fortaleza o aspectos físicos.

Andrew Danso, que fue el líder del equipo de investigación, indicó lo siguiente: “Escuchar música propia no mejora tu capacidad física, pero ayuda a mantener el esfuerzo sostenido durante más tiempo”. Allí los resultados no afectaron claramente la frecuencia cardíaca ni otros marcadores fisiológicos.

¿La música te da más fuerza para hacer ejercicio?

Los estudios que se hicieron en Finlandia indican que no, sino que funciona como una motivación. Se produce una actitud hacia el ejercicio para desviar la atención de la incomodidad y que la actividad sostenida sea más tolerable. La música transforma el ejercicio en una elección personal y agradable.

Carole Lieberman reafirma el estudio base de este artículo, indicando: “En vez de verlo como una obligación, lo sienten como una actividad que eligen y que, por lo tanto, se vuelve divertida… Las personas que practican ejercicio con música que disfrutan, logran entrenar más tiempo porque su mentalidad cambia”.