Cómo diferenciar un buen café de uno malo

Los consumidores fieles del café poco a poco aprenden sobre un grano de calidad y otro que no lo es, por ello estos 3 trucos servirán de maravilla para los que quieren consumir un producto de categoría. Entonces, sin más, presta atención y toma nota de los detalles que se requieren para consumir un grano delicioso en casa.

¡"Estoy harto... todo mal!”, Poncho Cadena explota y propina un tremendo regaño en MasterChef 24/7

¿Por qué es importante consumir café de calidad?

Las personas que son seguidoras de estas bebidas regularmente compran sus cafeteras para disfrutar de los mejores granos, dado que los productos comerciales responden a otras necesidades como la instantaneidad. Ante eso, se indica que la bebida más consumida del mundo ha tomado cierto nivel de sofisticación, donde los expertos presumen una mejor experiencia en sabor.

Aquí, el barista José Pellejero se atrevió a compartirle a las personas si el café que están consumiendo es de calidad, esto con 3 sencillos pasos.

La prueba del agua fría

Este experto comparte que una primera prueba donde algunos productos se quedan es cuando colocas algunos granos en agua fría y “sueltan” hilitos... esto es indicativo de un mal grano. Cuando el café es bueno, el agua seguirá con normalidad, por eso esa sería una primera buena prueba para saber qué tan buen producto tienes realizándose en tu cafetera todos los días.

Los hilitos se presentan porque algunas marcas agregan una capa caramelizada que ayuda a que el grano dure más y para maquillar defectos del producto, sin embargo las propiedades del café se ven afectadas… incluido el sabor.

Observar el color

Según el barista, el grano demuestra qué tipo de tostado tuvo gracias al color derramado cuando entra en contacto con el líquido. Se indica que los sabores amargos y sin matices se dan con los colores oscuros. Mientras que tonos medios o claros conservan mejor los atributos generales del grano, dulzor natural, acidez y notas aromáticas. Incluso, aunque en algunos países se prefiere un nivel alto del sabor amargo, esto impide la complejidad y riqueza que se da en los mejores productos.

@santoamaro.es ¿Cómo diferenciar un café bueno de uno malo? Hoy te cuento 3 pasos que te van a ayudar a saber si lo que vas a tomarte merece o no la pena. Si quieres estar seguro de que lo que bebes, es buen café, entonces visita santoamaro.es ♬ sonido original - Santo Amaro

El aroma es clave

Y el último consejo rápido para identificar un buen grano es el aroma, pues el mejor producto debe emanar aromas. Si huele a quemado, muy tostado o incluso a pescado… es porque se habla de mala calidad. La frescura y la calidad del café se identifican con chocolate, frutos secos o incluso alguna fruta. Los que huelen así, son las mejores opciones porque es lo mismo a productos bien tostados, bien conservados y bien cuidados en su selección