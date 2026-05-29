Preocupa el estado físico de Frida Sofía: FOTO

Hace unos días se hizo eco alrededor de unas imágenes donde Frida Sofía presumió una reunión con cercanos, donde también se observó a quien es su actual pareja. Algunos comenzaron a indicar que la hija de Alejandra Guzmán estaba embarazada. Sin embargo, parece que esas especulaciones eran completamente falsas. Y ahora, se filtró una imagen donde se ve mal físicamente a la joven.

Noticias Veracruz del 29 de mayo 2026

¿Frida Sofía está enferma o mal físicamente?

La situación alrededor de la joven de 34 años se volvió realmente problemática, esto desde que acusó a su abuelo de abuso sexual y tocamientos indebidos cuando ella era una niña. Desde ese punto se distanció de su familia y ha estado envuelta en distintos escándalos, aunque se indica que hoy sí tiene contacto con Alejandra Guzmán.

Sin embargo, ella publicó un video que de nueva cuenta trae la preocupación a la conversación. Y es que en una historia subida a Instagram “encaró” a esos haters que la han llamado loca a lo largo de su historia pública. Allí la joven dijo que no vive para complacer a nadie y que si no les gusta el contenido, que mejor se alejen de sus perfiles sociales.

Este es un mensaje corto, en el cual se graba sin luz, mientras en el fondo llueve y cerca de su balcón. Por eso algunos aseguraron que es una nueva respuesta a los rumores que pusieron la atención mediática encima de ella, donde se aseguraba que estaba embarazada. Sin embargo, no dio nombres ni se refirió a personas conocidas del medio.

¿Frida Sofía ya se reconcilió con Alejandra Guzmán?

Se indica que tras una pelea y fuerte distanciamiento tras las acusaciones contra Enrique Guzmán, Frida Sofía y su madre han recuperado contacto. El reencuentro se vio de cierta forma obligado tras la muerte de Silvia Pinal, pero al menos parece que hoy ya tienen contacto. Aunque el video subido en las horas recientes en las redes de la modelo mandó señales de alerta, pues se habló mucho de ella en días pasados.

Y es que algunos argumentan que el estrés habría venido de una opinión que se viralizó de parte de su abuelo, quien dijo que le gustaría que su nieta tuviera un hijo. Aunque allí aclaró que Frida ya dijo que no quiere y que no tiene contacto con ella.