Qué colores de uñas no usar en verano o sufrirás demasiado

El mundo de las uñas tiene multitud de oportunidades para lucir, sin embargo el verano puede ser una época bastante particular. Por ello, para que no sufras las consecuencias de una mala elección, sigue estos consejos y evita estos 3 colores para la temporada veraniega este 2026. Toma nota y entérate por qué no es conveniente traer algunos tonos en los días para disfrutar del sol, la arena y el agua.

¿Por qué estos colores no son buenos para tus uñas en verano?

Es relevante entender que la manicura se vería afectada por algunos asuntos, los cuales no tienen relación solamente con lo estético o en temas de gustos. El gran problema con los colores que se te mencionarán tiene relación a que se desgastan más rápido, pierden intensidad con el sol y se hace más visible todo daño provocado por el agua, el calor o si vas a la playa… con la arena.

¿Qué colores no debes usar en tus uñas el próximo verano?

Ante eso, se te indican los 3 colores que debes evitar a toda costa en los próximos días donde puedes lucir espectacular con tus uñas correctamente pintadas.

Uñas color neón

Es claro que estos colores y tonalidades llaman la atención de manera inmediata, pero el problema radica en que son de los esmaltes que más rápido se desgastan. El agua de la alberca, la exposición solar y el mar intensifican el desgaste. En poco tiempo tu manicura podría sufrir un desgaste evidente, lo cual no es algo que se busca cada vez que eliges un color para tus uñas.

Uñas rosa fucsia

Aunque este es uno de los favoritos de muchas mujeres, pues se le considera divertido y femenino, en exceso puede saturar los looks veraniegos. Y cuando este color comienza a descarapelarse, el contraste es más que evidente. Para este 2026 los tonos “lechosos” y los tonos “glazed” están dominando las tendencias.

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Uñas coral intenso

Según muchos de los expertos, este fue el color oficial de los veranos por varios años, sin embargo comenzó con la pérdida de fuerza en el gusto de las personas. Algunos prefieren tonos más suaves o minimalistas. Y en cuanto al problema del verano, estos esmaltes suelen oxidarse con el sol y cambiar ligeramente de tonalidad después de varios días.