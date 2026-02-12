Peinados de trenzas con pelo suelto son perfectos para melenas largas; ideales para mujeres de 40 a 50 años

Sin duda los peinados son importantes dependiendo la ocasión, pero ¿te imaginas un peinado con trenzado y tu pelo suelto, que te haga lucir más joven, sea sencillo de hacer y pueda utilizarse desde un día de súper hasta un evento de etiqueta? Pues has llegado al lugar correcto. Aquí podrás encontrar tres peinados de este estilo que sin duda te harán lucir espectacular en un corto tiempo.

Corona trenza cola de sirena

Esta diadema tiene un aspecto flojo pero elegante, sin duda te hará lucir espléndida dándole un toque único. Lo único que tienes que hacer es partir tu cabello en una raya de lado, comenzar a trenzar con la típica cola de sirena haciendo dos trenzas que se unan por el centro, de tal forma que parezca una corona, dejando dos mechones por el frente.

Una vez que la amarres con prendedores, oculta en la misma trenza los cabellitos sueltos, esto dará un efecto de continuidad en el peinado. Termina por aflojar con tus dedos un poco el trenzado y sin duda ya tienes un peinado listo para cualquier ocasión, que te hará lucir mucho más joven.

Trenza de lado con volumen

Esta trenza es una de las más sencillas, ya que es una trenza básica que comienza en solo un lado de la cabeza. Esto se hace desde una raya de lado, tomando la parte de cabello con menor dimensión, comenzando a trenzar y agregando cabello conforme se va avanzando. De esta forma la trenza queda pegada y luce increíble, ya que el resto del cabello que queda suelto del otro lado puede aparentar un flequito que le dará estética a tu rostro.

Diadema de trenzas

Este peinado es uno de los más sencillos, ya que consta de dos trenzas regulares con la línea en medio, pero a diferencia de las otras, esta comienza en el lado más abierto de la raya. Ambas van para el mismo lado de forma paralela y conectan en la parte de abajo con dos más pequeñas.

Lo único que tienes que hacer para darle el toque especial es aflojar con tus dedos, estilizando la trenza para que luzca más natural y con volumen.