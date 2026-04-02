Los 5 peinados con diadema que debes usar en primavera para un look estilizado

El uso de la diadema en el pelo parece que ha obtenido fuerza en los últimos años, debido a que es un estilo femenino y juvenil, por lo que muchas personas han decidido implementarlo para obtener un look estilizado en la semana.

Para que lo sigas usando en la primavera, te detallaremos algunos peinados que puedes emplear, alternativas que podrás usar en un día de campo o para una jornada en el trabajo.

¿Cómo usar una diadema en el pelo?

Aunque no lo parezca, es una realidad que podemos hacer diversos peinados con una diadema, lo que nos permite obtener un look estilizado para cada día de la semana. En la primavera te recomendamos las siguientes opciones:

Pelo suelto : Para obtener un mejor acabado en tu melena, coloca el accesorio al nivel que desees, toma un mechón delantero y otro trasero por ambos lados, y sujeta con una liga; te ayudará a tener un mejor look.

: Para obtener un mejor acabado en tu melena, coloca el accesorio al nivel que desees, toma un mechón delantero y otro trasero por ambos lados, y sujeta con una liga; te ayudará a tener un mejor look. Recogido completo : Vas a hacerte una coleta y un trenzado, el cual vas a envolver para hacer un chongo; no olvides dejar unos mechones delante para colocarte encima el accesorio.

: Vas a hacerte una coleta y un trenzado, el cual vas a envolver para hacer un chongo; no olvides dejar unos mechones delante para colocarte encima el accesorio. Trenzas laterales : Hazte una trenza muy ligera y encima coloca un accesorio delgado para que siempre se vea bonita en primavera .

: Hazte una trenza muy ligera y encima coloca un accesorio delgado para que siempre se vea bonita en . Medio recogido : Muy sencillo, solamente realiza una media coleta y encima agrega el accesorio.

: Muy sencillo, solamente realiza una media coleta y encima agrega el accesorio. Coleta baja: Para algo más formal, recoge tu melena en una cola de caballo baja. Es una gran alternativa para obtener un look elegante; solamente procura que el accesorio sea liso o tipo satén.

¿Puedo usar los peinados en cabello ondulado?

La principal ventaja que tiene el uso de los peinados con diadema es que son estilos que fácilmente se adaptan a melenas onduladas, lacias y rizadas, permitiendo que luzcas un pelo hermoso, ya sea para un día de campo o para la semana.

Se recomienda que, para el look estilizado, optes por un accesorio que sea delgado y de color negro, aunque puedes aplicarlo con bandanas de tela para algo más informal o primaveral. No esperes más y prueba algunas de ellas.