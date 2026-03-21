4 peinados con trenzas boho para mantenerte fresca

A la hora de hacer peinados una de las alternativas favoritas son las trenzas. Estas ayudan a mantener el cabello firme, peinado y con mucho estilo por lo que se han posicionado como las más usadas.

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En este caso nos vamos a centrar en las trenzas boho que te llevan a despedirte de la perfección y, en su lugar, optar por un aire libre y, sobre todo, mucho más bohemio, en el que nuestro cabello sirve para expresarte. Aquí te dejamos las mejores ideas para que luzcas peinados divinos.

¿Cuáles son los mejores peinados con trenzas boho?

Peinado recogido con diadema de trenza

Este es un peinado formal que no puede faltar en algunas situaciones que lo ameritan. Lo que tienes que hacer es una trenza ancha que se teje alrededor de la cabeza en forma de corona. En la parte trasera puede (o no) incluir trenzas holandesas para complementar. Suéltalas ligeramente, agrega un poco de spray fijador y listo.

Peinado de coleta con trenza

Luego nos encontramos con este peinado que se encuentra en el medio de un peinado pulido y una trenza. Aquí puedes utilizarla de manera baja o alto, con o sin raya. Solo tienes que recoger el cabello en una coleta y trenzar el resto.

Peinado con dos trenzas en bucle

Aquí nos encontramos con dos trenzas recogidas en bucle o loops. Un estilo que se consigue al separar el cabello en dos partes, sujetarlo con ligas y luego crear trenzas con el pelo restante; doblarlas y unirlas nuevamente al inicio, logrando un look recogido.

Peinado de trenza francesa clásica

Por último, tenemos este estilo que es un clásico. Para darle mayor elegancia se le agrega un listón intercalado a juego con el resto del look. Un peinado que puede ser tan pulido o desenfadado como prefieras. Complementa con dos mechones sueltos al frente.