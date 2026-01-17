7 peinados para controlar el frizz en el cabello que harán ver sofisticada y elegante en la oficina

El cabello suelto se ve muy lindo siempre y cuando no sufras de frizz ya que esto solo lo esponja y no permite que los peinados luzcan como debe ser, es por eso que te damos 7 opciones distintas para peinarte si tu cabello sufre de este efecto molesto y que puedas lucir increíble en la oficina.

1.- Cabello recogido con fijador: Un básico que nunca pasa de moda definitivamente es el cabello recogido en un chongo. Es una idea sofisticada y elegante que le dará protagonismo a tu look. Es importante que se use suficiente fijador para que no se genere frizz. Esta idea es ideal para la oficina y eventos de noche.

Peinado cabello recogido|Crédito: Pexels

2.- Trenzas: El cabello tejido es uno de los peinados más lindos y sofisticados que hay. Hoy en día existen diferentes tipos de trenzas, puedes realizar la que más te guste, pero para evitar frizz es importante que todo tu cabello lo tejas para que el pelo no se esponje. Incluso puedes añadir accesorios como diademas o pasadores para que el peinado resalte.

Trenzas|Crédito: Pexels

3.- Media coleta con el cabello suelto: Si quieres tener el cabello suelto las medias coletas serán tus mejores aliadas ya que si peinas con gel o fijador la parte de arriba evitarás el frizz y podrás lucir un cabello espectacular. Puedes sostener la coleta con pinzas o algún moño.

Peinado media coleta|Crédito: Pexels

4.- Media coleta con ondas: Esta opción es parecida a la anterior, con la única diferencia de que deberás hacer ondas con una tenaza; o bien, con una plancha en las puntas del cabello suelto. Esto definitivamente le dará un toque más formal a tu peinado y es ideal para las juntas del trabajo.

Peinado media coleta con ondas|Crédito: Pexels

5.- Cabello recogido con volumen: Para esta opción deberás recoger el cabello en forma de chongo, pero tendrás que darle volumen en la parte superior, esto te hará ver más relajada y juvenil sin perder el estilo. Puedes agregar accesorios para resaltar el peinado.

Cabello recogido con volumen|Crédito: Pexels

6.-Coleta: Definitivamente un peinado que tiene que estar en esta lista es la coleta, pues no solo es un básico sino que representa formalidad, especialmente si se fija muy bien el pelo, sino que transmite elegancia. Puedes jugar con la altura de esta e incluso añadir accesorios.

Peinado coleta |Crédito: Pexels

7.- Chongo con cabello suelto: Esta idea es para las personas que buscan salir de lo convencional y arriesgarse. Deberás hacer un chongo tradicional y dejar algunos pedazos de cabello suelto (es importante que los planches para evitar frizz) y listo. Esta idea es original y te dará un toque de frescura y juventud.