5 peinados sencillos para personas flojas o que no tienen tiempo

Hay días de la semana en los que podemos sentirnos cansados, por lo que buscamos arreglarnos con looks rápidos y fáciles. En esos momentos, optamos por usar peinados sencillos que no requieran de mucho esfuerzo y nos ayuden a lucir hermosas.

Para personas flojas o que no tienen tiempo para arreglarse, te detallaremos 5 looks que puedes usar, alternativas que puedes usar en un día normal o para una ocasión más formal.

¿Qué peinados fáciles usar?

Para las personas flojas o que casi no tienen tiempo, es usual que busquen peinados sencillos, con los cuales puedan domar sus mechones, logrando lucir elegantes en cualquier día de la semana. Es así que te recomendamos los peinados sencillos que rápidamente puedes usar:

Coleta diferente : Hazte una clásica coleta, pero mete el mechón en medio de tu melena hacia abajo.

: Hazte una clásica coleta, pero mete el mechón en medio de tu melena hacia abajo. Media coleta : A los laterales, toma un mechón y sujétalo por detrás con ayuda de unas pinzas.

: A los laterales, toma un mechón y sujétalo por detrás con ayuda de unas pinzas. Sin usar ligas : Si quieres algo más rápido y sin usar ligas, solamente haz una coleta con tu mano y atraviesa por tu melena dos veces para que solo se haga un trenzado.

: Si quieres algo más rápido y sin usar ligas, solamente haz una coleta con tu mano y atraviesa por tu melena dos veces para que solo se haga un trenzado. Coleta sujeta con mechón : Hazte una coleta y, con ayuda de un mechón, sujeta el pelo; emplea un pasador para darle mayor fijación.

: Hazte una coleta y, con ayuda de un mechón, sujeta el pelo; emplea un pasador para darle mayor fijación. Accesorios extras: El uso de pañoletas, pasadores con diseños o accesorios metálicos te puede ayudar a lograr un aspecto sofisticado.

¿Qué peinado maltrata más el cabello?

Aunque los peinados sencillos son grandes opciones para lucir elegante, hay que tener cuidado, ya que el usar peinados muy fuertes o que ejerzan presión puede generar alopecia por tracción, que es la pérdida de pelo causada por la tensión constante en la melena.

Preferentemente, hay que evitar las coletas, las trenzas o los moños, que suelen ser muy fuertes; lo mejor es dejar periodos de descanso para el cuero cabelludo o disminuir la intensidad con la que nos peinamos. No esperes más y aprovecha las opciones que te recomendamos, ideales para personas flojas o que no tienen tiempo para arreglarse.