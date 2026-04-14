Los signos que confiaron demasiado… y lo pagarán caro en abril de 2026
Fenómenos que ocurren con los planetas y los astros tienen señales de alarmas para 4 signos del zodiaco que deben de aprender a saber dónde depositar su confianza
Abril de 2026 viene cargado de lecciones duras en temas de confianza, límites y realidad. La energía de los astros del cielo, con dimensiones entre planetas personales y sociales, empujan a varios signos a enfrentar las consecuencias de haber confiado “de más” y ahora lo pagarán muy caro en los próximos días.
El más afectado es Géminis, con promesas que no se cumplirán, pero Libra y Piscis no se salvan:
GÉMINIS (Promesa que se rompe)
Géminis entra en un periodo donde la comunicación se vuelve un arma de doble filo. Con la influencia de Mercurio en tensión con Saturno, muchas palabras que se dijeron sin pensar regresan como reclamos. Confiaste en acuerdos informales, en “te juro que sí” o en proyectos poco sólidos.
- Tu castigo es: Malentendidos fuertes, pérdida de oportunidades laborales y rupturas por falta de claridad
LIBRA (Confiaste en quien no debías)
Libra, regido por Venus, tiende a idealizar… y abril lo pone frente a la realidad. La tensión entre Venus y Plutón destapa traiciones o intenciones ocultas. Diste demasiado en relaciones donde no había equilibrio.
- Tu castigo es: Desilusiones amorosas, descubrimiento de mentiras, y una sensación de haber sido utilizado.
PISCIS (Una ingenuidad emocional)
Piscis se deja llevar por la fe y la intuición, pero este mes esa intuición puede nublarse por la influencia de Neptuno mal aspectado con Marte. Confiaste en alguien que no era claro o que escondía algo.
- Tu castigo es: Golpes emocionales fuertes, pérdidas económicas por decisiones impulsivas o un decepción profunda
SAGITARIO: (exceso de optimismo)
Sagitario cree que todo saldrá bien… hasta que no. La energía de Júpiter en fricción con Saturno obliga a aterrizar. Te lanzaste a proyectos, viajes o inversiones sin analizar riesgos.
- Tu castigo es: Problemas financieros, planes que se caen de último momento o estrés por exceso de compromisos.
LEO (Orgullo que cegó)
Leo confió en su intuición… pero también en su ego. Con la presión de Marte y Plutón, salen conflictos por decisiones tomadas desde la soberbia. Ignoraste consejos y confiaste solo en tu criterio.
- Tu castigo es: Choques con figuras de autoridad, pérdida de liderazgo y crisis de reputación
Cabe mencionar que estos “castigos” no se tratan de una venganza por parte dell universo, sino que son un ajuste que se construyó desde la ingenuidad y que ahora se materializan en oportunidades para modificar comportamientos.