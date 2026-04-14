Los signos que confiaron demasiado… y lo pagarán caro en abril de 2026

Abril de 2026 viene cargado de lecciones duras en temas de confianza, límites y realidad. La energía de los astros del cielo, con dimensiones entre planetas personales y sociales, empujan a varios signos a enfrentar las consecuencias de haber confiado “de más” y ahora lo pagarán muy caro en los próximos días.

El más afectado es Géminis, con promesas que no se cumplirán, pero Libra y Piscis no se salvan:

GÉMINIS (Promesa que se rompe)

Géminis entra en un periodo donde la comunicación se vuelve un arma de doble filo. Con la influencia de Mercurio en tensión con Saturno , muchas palabras que se dijeron sin pensar regresan como reclamos. Confiaste en acuerdos informales, en “te juro que sí” o en proyectos poco sólidos.

Tu castigo es: Malentendidos fuertes, pérdida de oportunidades laborales y rupturas por falta de claridad

LIBRA (Confiaste en quien no debías)

Libra, regido por Venus, tiende a idealizar… y abril lo pone frente a la realidad. La tensión entre Venus y Plutón destapa traiciones o intenciones ocultas. Diste demasiado en relaciones donde no había equilibrio.

Tu castigo es: Desilusiones amorosas, descubrimiento de mentiras, y una sensación de haber sido utilizado.

PISCIS (Una ingenuidad emocional)

Piscis se deja llevar por la fe y la intuición, pero este mes esa intuición puede nublarse por la influencia de Neptuno mal aspectado con Marte. Confiaste en alguien que no era claro o que escondía algo.

Tu castigo es: Golpes emocionales fuertes, pérdidas económicas por decisiones impulsivas o un decepción profunda

SAGITARIO: (exceso de optimismo)

Sagitario cree que todo saldrá bien… hasta que no. La energía de Júpiter en fricción con Saturno obliga a aterrizar. Te lanzaste a proyectos, viajes o inversiones sin analizar riesgos.

Tu castigo es: Problemas financieros, planes que se caen de último momento o estrés por exceso de compromisos.

Checa qué dicen los horóscopos del mes de abril de 2026.|(ESPECIAL/CANVA)

LEO (Orgullo que cegó)

Leo confió en su intuición… pero también en su ego. Con la presión de Marte y Plutón, salen conflictos por decisiones tomadas desde la soberbia. Ignoraste consejos y confiaste solo en tu criterio.

Tu castigo es: Choques con figuras de autoridad, pérdida de liderazgo y crisis de reputación

Cabe mencionar que estos “castigos” no se tratan de una venganza por parte dell universo, sino que son un ajuste que se construyó desde la ingenuidad y que ahora se materializan en oportunidades para modificar comportamientos.