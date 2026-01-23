5 consejos para que tu cabello crezca más rápido, son fáciles de hacer en casa y no gastarás dinero

El cabello suele estancar su crecimiento debido a diversos factores, además el calor y exponerlo a muchos cambios como teñidos de color lo daña. Sin embargo, cuidarlo y repararlo es más sencillo de lo que crees, por esa razón te presentamos algunos consejos para acelerar el crecimiento y sobre todo que esté fuerte y sano.

1.- Té de romero: En una olla con agua hirviendo vas a colocar una cantidad generosa de romero, después de que el agua esté concentrada apagarás el fuego y dejaras que el agua se enfríe. En una botella pondrás el agua y antes de bañarte colocaras un poco sobre el cuero cabelludo y las puntas de tu cabello. Realizar esto estimula el crecimiento del pelo y previene la caída.

Tratamientos para el pelo|Crédito: Pinterest

2.- Uso de acondicionador: Es importante que a la hora de ducharte, después de lavar muy bien con shampoo apliques una cantidad de acondicionador sobre el pelo ya que esto permite que se reemplacen los lípidos y proteínas de la fibra capilar, por otro lado el uso de acondicionador evita daños y repara el pelo si es que este se encuentra maltratado debido al calor. Hoy en día en el mercado hay diversas marcas, por lo que puedes usar la que más prefieras.

Acondicionador para pelo|Crédito: Pinterest

3.- Invierte en un buen cepillo: El cepillado del pelo, aunque parece muy sencillo, es uno de los pasos más importantes en la rutina después de la ducha. Es importante que inviertas en un buen cepillo. Hoy en día hay de diferentes precios y puedes comprar el que más se ajuste a tu economía. Utiliza alguno que tenga cerdas suaves. La forma correcta de cepillar es de abajo hacia arriba, de preferencia cuando el pelo se encuentra mojado o húmedo.

Cepillo para pelo|Crédito: Pinterest

4.- Uso de mascarillas: Un paso que puedes añadir a tu rutina para el cuidado y crecimiento de tu pelo es utilizar alguna mascarilla especial para tu tipo de pelo. En el supermercado hay diversas marcas de distintos precios, utiliza la que consideres conveniente y haz pruebas durante algunos días para ver los efectos que tu pelo tiene. Después del enjuague aplica la mascarilla de medios a puntas y deja actuar de 8 a 10 minutos. Realiza este paso de 1 a 2 veces por semana y verás cambios.

mascarillas para pelo|Crédito: Pinterest