7 cortes de pelo que rejuvenecen a las mujeres a los 60 años: variaciones que quedan perfectas
Las variaciones de estos cortes de pelo se adaptan a distintos tipos de rostro y cabello, aportan movimiento, suavizan facciones y ayudan a quitar años.
Cumplir 60 años no significa renunciar al estilo; al contrario, es el momento perfecto para elegir un corte de pelo que realce la belleza natural y aporte frescura al rostro. Existen cortes que, gracias a sus capas, volumen y formas estratégicas, ayudan a suavizar las facciones y a lucir más joven sin esfuerzo.
Por tal motivo, expertos del portal Instyle recomendaron estos 7 cortes de pelo y sus variaciones, ideales para mujeres de seis décadas, ya que se adaptan a distintos tipos de cabello y quedan simplemente perfectos.
Estos son los mejores cortes de cabello para mujeres grandes
1. Bob con capas suaves: aporta movimiento y volumen, afinando el rostro y dando un efecto más fresco y moderno.
2. Pixie largo y desfilado: ideal para lucir elegante sin esfuerzo; resalta los rasgos y resta años al instante.
3. Corte midi con flequillo: el largo medio estiliza y el flequillo disimula líneas de expresión, logrando un look rejuvenecedor.
4. Shag ligero: sus capas irregulares dan volumen y textura, perfecto para un estilo relajado y actual.
5. Bob asimétrico: rompe la rigidez, aporta dinamismo y moderniza la imagen sin perder sofisticación.
6. Corte en capas largas: mantiene el largo, pero con movimiento; ideal para quienes buscan verse más jóvenes sin cortar demasiado.
7. Pixie con flequillo lateral: enmarca el rostro, suaviza facciones y aporta un aire juvenil y elegante.
¿Qué no puede faltar en tu look si tienes 60 años?
Desde la revista Marie Claire mencionaron que en un look no puede faltar una combinación de comodidad, estilo y detalles que aporten frescura. Estas son las claves:
- Un corte de pelo favorecedor que aporte volumen y movimiento; las capas y los flequillos suaves rejuvenecen al instante.
- Prendas bien estructuradas, que se ajusten a tu cuerpo sin apretar: un buen blazer o una camisa de calidad elevan cualquier outfit.
- Colores que iluminen el rostro, como tonos claros, pasteles suaves o colores joya; ayudan a verte más fresca y elegante.
- Zapatos cómodos, pero sofisticados, como mocasines, botines bajos o zapatillas elegantes que combinen estilo y confort.
- Accesorios discretos, pero con personalidad, como collares delicados, pañuelos o aretes pequeños que aporten luz al rostro.
- Maquillaje natural, que unifique la piel y resalte los rasgos sin sobrecargar, priorizando una piel luminosa.
- Actitud y seguridad, el complemento más importante: vestir con confianza hace que cualquier look se vea mejor.