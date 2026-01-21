7 cortes de pelo que rejuvenecen a las mujeres a los 60 años: variaciones que quedan perfectas

Cumplir 60 años no significa renunciar al estilo; al contrario, es el momento perfecto para elegir un corte de pelo que realce la belleza natural y aporte frescura al rostro. Existen cortes que, gracias a sus capas, volumen y formas estratégicas, ayudan a suavizar las facciones y a lucir más joven sin esfuerzo.

Por tal motivo, expertos del portal Instyle recomendaron estos 7 cortes de pelo y sus variaciones, ideales para mujeres de seis décadas, ya que se adaptan a distintos tipos de cabello y quedan simplemente perfectos.

Estos son los mejores cortes de cabello para mujeres grandes

1. Bob con capas suaves: aporta movimiento y volumen, afinando el rostro y dando un efecto más fresco y moderno.

|Pinterest

2. Pixie largo y desfilado: ideal para lucir elegante sin esfuerzo; resalta los rasgos y resta años al instante.

|Pinterest

3. Corte midi con flequillo: el largo medio estiliza y el flequillo disimula líneas de expresión, logrando un look rejuvenecedor.

|Pinterest

4. Shag ligero: sus capas irregulares dan volumen y textura, perfecto para un estilo relajado y actual.

|Pinterest

5. Bob asimétrico: rompe la rigidez, aporta dinamismo y moderniza la imagen sin perder sofisticación.

|Pinterest

6. Corte en capas largas: mantiene el largo, pero con movimiento; ideal para quienes buscan verse más jóvenes sin cortar demasiado.

|Pinterest

7. Pixie con flequillo lateral: enmarca el rostro, suaviza facciones y aporta un aire juvenil y elegante.

|Pinterest

¿Qué no puede faltar en tu look si tienes 60 años?

Desde la revista Marie Claire mencionaron que en un look no puede faltar una combinación de comodidad, estilo y detalles que aporten frescura. Estas son las claves:

