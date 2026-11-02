Peluquera profesional: “En noviembre con la humedad, lo primero es elegir cortes que no dependan de la plancha. Las líneas muy rígidas y pulidas se desmontan en cuanto sales a la calle”

Con la llegada de la humedad en noviembre, elegir los cortes adecuados se convierte en la mejor estrategia para mantener el cabello bajo control sin depender de las herramientas de calor. Las peluqueras expertas advierten que las melenas con líneas muy rígidas y pulidas tienden a desmoronarse y a encresparse en cuanto se pisa la calle.

Descubre por qué la clave para combatir el frizz este mes no está en la plancha, sino en apostar por estilos inteligentes y adaptados a la textura natural que resistan al clima sin esfuerzo.

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¿Qué efectos produce en el cabello la humedad?

La humedad altera directamente la estructura de la fibra capilar, provocando el molesto frizz o encrespamiento. Cuando el ambiente está húmedo, el cabello seco o dañado busca absorber esa agua del aire; esto hace que las cutículas externas se levanten y permitan la penetración de las moléculas de agua.

Como consecuencia, el pelo se hincha, pierde su definición natural y se vuelve opaco y rebelde. Además, las melenas alisadas con calor o con líneas muy pulidas pierden rápidamente su forma, deshaciendo el peinado al poco tiempo de salir a la calle.

¿Qué cortes de cabello recomiendan las peluqueras en noviembre?

A continuación, repasaremos los cortes de cabello en tendencia este mes:

Bob corto y capas interiores

Este estilo mantiene un contorno limpio que se mueve con total fluidez sin abombarse ante la humedad ambiental. Además, resulta muy práctico para evitar que las puntas rocen constantemente con las bufandas y los abrigos de invierno.

Pixie largo

Una alternativa sofisticada y muy práctica que despeja la nuca por completo para facilitar el uso de prendas de cuello alto. Su longitud estudiada ayuda a minimizar los molestos enredos y la electricidad estática provocada por la ropa de invierno.

Butterfly Cut (Corte Mariposa)

La opción ideal para quienes desean conservar las melenas largas a partir de los 50 años sin renunciar al volumen. Gracias a sus capas frontales, aporta cuerpo en la zona superior y ligereza en las puntas, iluminando el rostro de forma muy favorecedora.

Midi fluido

Este corte a la altura de la clavícula incorpora capas sutiles desde el mentón para adaptarse con naturalidad a cualquier rutina. Destaca por su versatilidad, permitiendo un secado rápido al aire o un acabado con ondas suaves sin necesidad de recurrir a la plancha.