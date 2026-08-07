Perfuma tu casa con estas plantas aromáticas con flor para colocar en la ventana

En esta temporada es común abrir las ventanas para ventilar, pero puedes también aprovechar para llenar tu casa de fragancias naturales. Es por esto que te vamos a contar cuáles son las plantas aromáticas que contribuyen a la decoración y a perfumar.

Las opciones que te traemos aquí son muy fáciles de cuidar y se pueden adaptar a los espacios pequeños. Es por esto que te dejamos una lista bastante interesante para que coloques en tu hogar.

¿Cuáles son las plantas para perfumar tu hogar?

Comenzamos con la lavanda que tiene un aroma relajante. Se caracteriza por sus pequeñas flores violetas que liberan un perfume intenso sobre todo cuando reciben sol directo. Si lo colocas en la ventana vas a sentir como se arrastra el perfume hacia el interior. Es una especie resistente y con riegos moderados.

Lavanda sobre buró de recámara |Pexels

Luego nos encontramos con el geranio que tiene flores decorativas y hojas fragantes. Podrás encontrar notas cítricas, mentoladas o cona roma a rosa. Puedes colocarla en balcones o ventanas y tiene una floración prolongada.

Por otro lado, tenemos al jazmín que despide un perfume dulce e intenso. Cuenta con flores blancas, pequeñas y delicadas que liberan un aroma que se apoderará de tu casa. Si lo colocas en la ventana sentirás el poder de su fragancia inmediatamente.

Esta planta es una excelente opción para embellecer tu hogar|Canva

Una planta aromática muy conocida es la albahaca que tiene una floración discreta y un aroma fresco. Notarás que al ventilar tu casa su perfume invadirá el interior. Otro beneficio nos lleva a poder usar las hojas en recetas, combinando decoración y funcionalidad.

Por último, nos encontramos con el romero que es una planta que se adapta a la exposición solar. Cuenta con unas flores pequeñas de color azul y con un aroma muy intenso que perfuma tu casa de manera natural. Es resistente al viento por lo que es una gran opción.