uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Obtén grandes beneficios en tu hogar con esta mezcla de aceite de oliva, ramas de canela y cáscaras de naranja

Este es un poderoso aromatizante casero que funciona a la perfección para tus espacios.

aromatizante.png
Este aromatizante es perfecto.|Pexels

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

Los trucos caseros están tomando cada vez más importancia debido a los beneficios que traen al hogar. Una de las preparaciones que aromatiza ambientes es la de aceite de oliva, canela y cáscaras de naranja. La mezcla es económica debido a que son ingredientes que por lo general se tiene en la cocina.

Esta es una gran alternativa a los productos industriales debido a que es natural, práctico, perfuma y tiene otros grandes efectos para tu hogar. Ahora si presta atención y fabrica tu propio aromatizante.

¿Cómo crear este aromatizante para el hogar?

Para realizar esta mezcla casera se necesitan pocos elementos y el proceso es sencillo:

  • Colocar aceite en un frasco de vidrio
  • Agregar cáscaras de naranja previamente limpias
  • Incorporar ramas de canela o canela en trozos
  • Dejar reposar la mezcla durante varias horas para intensificar el aroma.

Una vez listo, el preparado puede utilizarse directamente o adaptarse a distintos formatos según el uso que tengas pensado darle en tu hogar.

Canela

Ten en cuenta que la mezcla de aceite de oliva, canela y cáscara de naranja es utilizada como un aromatizante natural. El aceite ayuda a retener el aroma, la naranja le da la frescura y la canela ese toque cálido característico.

Puedes colocar las preparaciones en frascos abiertos, en difusores o también hacer una aplicación directa en muebles o telas. Se recomienda usar en espacios como livings, cocinas o dormitorios.

Usos de esta mezcla casera:

  • Para qué sirve esta mezcla natural en el hogar
  • Entre los usos más habituales de esta combinación se destacan
  • Perfumar ambientes con un aroma fresco y especiado.
  • Aportar sensación de limpieza en espacios cerrados.
  • Ayudar a neutralizar olores fuertes, como los de cocina.
  • Generar un ambiente más cálido y agradable.

Su aplicación depende del tipo de recipiente y la intensidad deseada, ya que el aroma puede ajustarse variando la cantidad de ingredientes.

Tags relacionados
Notas

Galerías y Notas Azteca UNO