uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Estas son las variables de sentadillas que debes elegir después de los 50, según los entrenadores

Es importante mantener la masa muscular para poder realizar las tareas diarias y no sufrir sarcopenia.

sentadilla.png
Estes es un ejercicio funcional.|Canva

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

Las sentadillas son unos de los ejercicios más populares, pero también a los que más se les teme. El mismo consiste en flexionar y estirar por lo que ayuda a las personas mayores a estar fuertes ante situaciones de la vida cotidiana.

Ideas de vestidos de fiesta para niñas: los diseños más bonitos que serán tendencia en 2026

De acuerdo con los entrenadores especialistas las sentadillas son suficientes para poder trabajar glúteos y piernas. Si bien la tradicional nunca falta pues es importante que se tengan en cuenta las alternativas para ganar movilidad, fuerza y experiencia.

El ejercicio es importante porque, sino se puede caer en la sarcopenia que es la pérdida natural de la masa muscular. Trabajar glúteos, piernas y abdomen aumentan la fuerza, por eso son tan adecuadas a partir de los 50.

¿Cuáles son las sentadillas recomendadas?

Los entrenadores recomiendan adaptar las sentadillas si las personas tienen poca movilidad o no sienten seguridad. Las que puedes llevar a cabo son;

Sentadilla

Sentadilla al cajón o silla: se recomienda para ir asimilando el movimiento con seguridad. Debes colocar una silla o cajón y siéntate y levántate. La clave está en ir apoyándote cada vez menos y controlando la bajada.

Goblet squat ligera: en este caso vas a agarrar una mancuerna o kettlebell delante del pecho para mantener el torso más estable. Es una manera de aprender fácilmente la técnica.

Sentadilla asistida con apoyo: en este caso nos encontramos con esta sentadilla, con la que puedes cambiar la posición de las piernas en función de las necesidades que tengas.

Búlgara asistida: con ella trabajas solo una pierna, que queda por delante como en zancada. Permite mejorar fuerza, estabilidad y coordinación muy progresivamente.

Ten en cuenta que la búlgara es importante realizarla cuando se tenga suficiente estabilidad articular y fuerza en el tren inferior. Esto lo puedes lograr con 6 semanas de entrenamiento de las otras, este sería el ejercicio “rey” para fortalecer la zona.

Tags relacionados
Notas

Galerías y Notas Azteca UNO