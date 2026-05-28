5 perfumes de hombre ideales para ir al trabajo: duran todo el día

Elegir perfumes de hombre para el trabajo no depende solamente del gusto personal. La duración, intensidad y versatilidad son factores fundamentales para encontrar una fragancia adecuada para ambientes cerrados y reuniones laborales. Por eso, muchas marcas internacionales desarrollaron fragancias masculinas pensadas específicamente para el uso diario.

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El sitio especializado en perfumería Fragrantica destaca que los aromas limpios y sofisticados suelen ser los más acertados para la oficina porque transmiten elegancia, seguridad y frescura durante largas horas. Estos son los perfumes perfectos para la ocasión.

¿Cuáles son los 5 mejores perfumes masculinos ideales para usar en el trabajo?

Las siguientes fragancias masculinas son reconocidas por su duración, versatilidad y perfil elegante para el día a día.



Bleu de Chanel (Chanel): fresca y versátil. Este clásico moderno combina notas cítricas, incienso y maderas suaves. Los expertos en perfumería destacan que funciona perfectamente tanto en reuniones formales como en jornadas largas de oficina.

fresca y versátil. Este clásico moderno combina notas cítricas, incienso y maderas suaves. Los expertos en perfumería destacan que funciona perfectamente tanto en reuniones formales como en jornadas largas de oficina. Acqua di Gio Profondo (Giorgio Armani): frescura de larga duración. Sus notas marinas y aromáticas generan una sensación limpia y profesional sin resultar pesada.

frescura de larga duración. Sus notas marinas y aromáticas generan una sensación limpia y profesional sin resultar pesada. Dior Homme 2020 (Dior): aroma masculino refinado. Con maderas suaves y un perfil limpio, es uno de los perfumes más recomendados por especialistas para ambientes laborales.

aroma masculino refinado. Con maderas suaves y un perfil limpio, es uno de los perfumes más recomendados por especialistas para ambientes laborales. Terre d'Hermès (Hermès): combina notas cítricas y terrosas que proyectan elegancia discreta y mucha presencia.

combina notas cítricas y terrosas que proyectan elegancia discreta y mucha presencia. Y Eau de Parfum (Yves Saint Laurent): equilibrio entre frescura e intensidad. Esta fragancia mezcla manzana, salvia y maderas ambaradas, logrando una excelente duración durante toda la jornada.

¿Qué recomiendan los expertos perfumistas al elegir un perfume para ir al trabajo?

Desde Fragrantica señalan que el entorno laboral requiere fragancias equilibradas y agradables para quienes comparten el espacio.



Evitar perfumes demasiado intensos: mantener elegancia sin saturar. Los aromas extremadamente dulces o pesados pueden resultar invasivos en oficinas cerradas.

mantener elegancia sin saturar. Los aromas extremadamente dulces o pesados pueden resultar invasivos en oficinas cerradas. Elegir fragancias frescas o amaderadas: transmitir limpieza y sofisticación. Son las familias olfativas más asociadas al ámbito profesional.

transmitir limpieza y sofisticación. Son las familias olfativas más asociadas al ámbito profesional. Priorizar buena duración: evitar reaplicaciones constantes. Los Eau de Parfum suelen ofrecer mayor fijación durante el día.

evitar reaplicaciones constantes. Los Eau de Parfum suelen ofrecer mayor fijación durante el día. Aplicar poca cantidad: lograr una presencia sutil. Los expertos recomiendan dos o tres atomizaciones como máximo para el trabajo.

El perfumista Alberto Morillas, creador de algunas de las fragancias masculinas más exitosas del mundo, sostiene que un perfume para oficina debe sentirse limpio, elegante y natural. Fragrantica remarca que las notas frescas con fondo amaderado siguen siendo las favoritas para ambientes profesionales por su equilibrio y versatilidad.