El calor arrecia en las últimas semanas, pese a que esta última se registraron algunas lluvias en varios estados del país, aunque ello no ayuda a mitigar las altas temperaturas. Es en esta temporada cuando se deben guardar los perfumes dulces y empalagosos y sacar los frescos, como lo son estos 5 para hombre y mujer que quedan perfectos en este verano 2026. Conoce las 3 consecuencias de dormir con el ventilador encendido, según los expertos.

En esta temporada se recomienda elegir perfumes o lociones con notas cítricas, verdes o limpias, ya que aportan frescura y no se sienten ni pesados ni empalagosos, como sí lo son las fragancias dulces, y es durante esta temporada cuando su olor se vuelve demasiado intenso. Conoce las 4 ideas para sustituir puertas de clóset por opciones más modernas y económicas.

Los perfumes para hombres y mujeres en esta temporada de calor

1. Jean Paul Gaultier Le Beau: Ideal para el hombre al ser un perfume fresco con notas marinas y de coco. Su precio en el mercado es de poco más de 1,500 pesos.

5 perfumes para hombre y mujer en este verano 2026: son frescos y nada empalagosos|Amazon

2. Náutica Voyage Sport: Es una de las fragancias más frescas para usar todos los días y su precio es muy económico, pues vale aproximadamente 250 pesos.

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3. Chanel Chance Eau Tendre: Uno de los mejores perfumes de mujer para usar tanto en primavera como en verano debido a su fragancia floral con frutas. Su precio es de casi 4 mil pesos.

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4. Hermès Elixir de Merveilles: El perfume de mujer tiene una gran duración, aun en esos días de intenso calor. Sin duda recibirás cumplidos por oler bien. La fragancia se encuentra disponible desde los 1,500 pesos en algunas plataformas.

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5. One Calvin Klein: Es un perfume unisex, por lo que lo pueden usar tanto hombres como mujeres. Es uno de los más baratos de la lista, ya que hay versiones de poco más de 500 pesos.