7 fragancias elegantes y femeninas en tendencia esta primavera

Esta primavera de 2026 las fragancias femeninas tendrán un cambio de lo convencional a lo multisensorial. En donde los aromas pasan de ser un simple accesorio a intentar reflejar la personalidad de quien los usa.

Además de elegantes, frescos y sofisticados, los perfumes que se estarán usando se inspirarán en los aromas botánicos y buscarán proyectar calidez y delicadeza para lucir contemporáneos y dejar una estela duradera.

Las 7 fragancias elegantes y femeninas que están en tendencia

Sal de mar y flores de azhar

Loa pétalos de flores le aportan frescura y el mineral le da ese toque de playa y arena que evoca tardes de lujo en el Mediterráneo o a lado del mar.

Peonia silvestre y té blanco

Para proyectar personalidades femeninas y delicadas. Un aroma transparente, floral y muy refinado que te hará ver sofisticada y elegante.

Las fragancias en tendencia esta primavera son equilibradas y sofisticadas|Pexels: Elina Fairytale

Leche de almedras e higo verde

Presente en las fragancias vegetales y cremosas, para quienes quieren verse menos dulces y más naturales, manteniendo la elegancia y la modernidad.

Pimienta rosa y rosas

El toque especiado reinventa el aroma clásico de las rosas, para combinar con personalidades audacez y vibrantes que no pasan desapercibidas.

Los perfumes florales serán tendencia durante la primavera 2026|Pexels: George Sistonen

Madera de sándalo e iris empolvado

Es sorbio, íntimo y lujoso. Perfecto para la primavera ya que es ligero y se siente como seda sobre la piel, brindando un aspecto sofisticado y delicado.

Pera crujiente y musgo de roble

La dureza y dulzura de la fruta se combina con la fragancia terrosa y elegante del musgo. Una combinación equilibrada para personalidades sobrias.

Ámbar gris y jazmín de agua

La profundidad magnética y la pureza y frescura se combinan perfectamente en este aroma que deja una estela dedicada, moderna y femenina.

La combinación entre aromas dulces y sobrios aporta equilibrio y elegancia|Pinterest: www.kaboompics.com

Algunos consejos extra para que luzcan estas fragancias son mantener la piel bien hidratada, ya que en pieles secas los aromas se evaporan más rápido. Se pueden aplicar toques de vaselina en los puntos de pulso para que las notas permanezcan, estos son: muñecas, cuello, antebrazos, nuca, detrás de las orejas y de las rodillas.