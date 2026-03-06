7 fragancias elegantes y femeninas en tendencia esta primavera
Descubre cuáles son las tonas y fragancias que están en tendencia durante la primavera y cómo debes aplicarla para una presencia sofisticada e inolvidable
Esta primavera de 2026 las fragancias femeninas tendrán un cambio de lo convencional a lo multisensorial. En donde los aromas pasan de ser un simple accesorio a intentar reflejar la personalidad de quien los usa.
Además de elegantes, frescos y sofisticados, los perfumes que se estarán usando se inspirarán en los aromas botánicos y buscarán proyectar calidez y delicadeza para lucir contemporáneos y dejar una estela duradera.
Las 7 fragancias elegantes y femeninas que están en tendencia
- Sal de mar y flores de azhar
Loa pétalos de flores le aportan frescura y el mineral le da ese toque de playa y arena que evoca tardes de lujo en el Mediterráneo o a lado del mar.
- Peonia silvestre y té blanco
Para proyectar personalidades femeninas y delicadas. Un aroma transparente, floral y muy refinado que te hará ver sofisticada y elegante.
- Leche de almedras e higo verde
Presente en las fragancias vegetales y cremosas, para quienes quieren verse menos dulces y más naturales, manteniendo la elegancia y la modernidad.
- Pimienta rosa y rosas
El toque especiado reinventa el aroma clásico de las rosas, para combinar con personalidades audacez y vibrantes que no pasan desapercibidas.
- Madera de sándalo e iris empolvado
Es sorbio, íntimo y lujoso. Perfecto para la primavera ya que es ligero y se siente como seda sobre la piel, brindando un aspecto sofisticado y delicado.
- Pera crujiente y musgo de roble
La dureza y dulzura de la fruta se combina con la fragancia terrosa y elegante del musgo. Una combinación equilibrada para personalidades sobrias.
- Ámbar gris y jazmín de agua
La profundidad magnética y la pureza y frescura se combinan perfectamente en este aroma que deja una estela dedicada, moderna y femenina.
Algunos consejos extra para que luzcan estas fragancias son mantener la piel bien hidratada, ya que en pieles secas los aromas se evaporan más rápido. Se pueden aplicar toques de vaselina en los puntos de pulso para que las notas permanezcan, estos son: muñecas, cuello, antebrazos, nuca, detrás de las orejas y de las rodillas.