Así puedes personalizar los chats de Google Mensajes, igual que en WhatsApp

Aunque WhatsApp es una aplicación muy usada para comunicarnos con otras personas por mensaje, hay quienes siguen usando el servicio de Google Mensajes, una función base que podemos encontrar en todos los teléfonos móviles de Android.

Noticias Campeche del 20 de marzo 2026

Lo que pocos saben es que en la mensajería de Google también se pueden personalizar los chats, una función extra que suele pasar desapercibida. Para que lo puedas aprovechar, te detallaremos cómo lo puedes lograr.

¿Cómo personalizar Google Mensajes?

Durante mucho tiempo, Google Mensajes mantuvo un aspecto muy sobrio, algo poco atractivo para muchas personas. Sin embargo, recientemente presentó una actualización, mejoras que nos permiten hacer ciertas modificaciones en su aspecto, por lo que se pueden personalizar los chats, función que WhatsApp ya mantiene desde hace tiempo.

Para que lo puedas hacer en tu celular, te detallaremos lo que debes hacer, empleando unos sencillos pasos:

Para cambiar los colores de tus chats, entra a una conversación, da clic en los “3 puntos superiores”, selecciona “detalles” y entra a “cambiar colores”.

Otra forma de personalizar su aspecto es que puedes enviar tu ubicación en tiempo real, algo que la app de WhatsApp ya mantenía desde hace tiempo.

Hasta el momento, son las únicas opciones que podemos usar para mejorar su aspecto. Otras opciones que puedes usar son cambiar la fuente, el tamaño de la letra o el fondo de tu teclado, pero para ello sería directamente en los ajustes del celular.

¿Para qué sirve Google Mensajes?

Si lo pensamos detenidamente, Google Mensajes tiene el mismo funcionamiento que la conocida app, ya que desde él podemos enviar todo tipo de mensajes. Incluso, ahora es posible hacer el envío de imágenes, fotos al momento, contactos, calcomanías, archivos o programar los textos que deseas enviar.

La gran diferencia que tiene es que puedes hacer su envío desde tus datos o con el uso de Internet; todo va a depender de lo que tengas disponible. Con todos estos consejos, empieza a emplear la app de Google; es otra gran alternativa con la que podrás intercambiar información con tus contactos, además de tener la oportunidad de personalizar su aspecto.