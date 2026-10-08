Cómo usar las pestañas rojizas para agrandar los ojos

Las pestañas rojizas son una alternativa original al clásico rímel negro y pueden aportar un efecto diferente a la mirada. Su tonalidad cálida ayuda a suavizar la expresión y resaltar el color de los ojos, especialmente cuando se combina con el maquillaje adecuado.

Además, este color puede utilizarse estratégicamente para conseguir que los ojos parezcan más grandes y abiertos. La clave está en elegir la intensidad adecuada y concentrar el producto en zonas que ayuden a crear una mirada más definida y luminosa.

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¿Cómo hacer crecer las pestañas?

Para favorecer el crecimiento de las pestañas, evita frotar los ojos y retira el maquillaje con suavidad cada noche. También es importante mantener una alimentación equilibrada y cuidar esta zona para prevenir el quiebre y conservar unas pestañas saludables.

¿Cómo llevar pestañas rojizas para abrir la mirada?

Las pestañas rojizas se han convertido en una opción llamativa para salir del maquillaje tradicional y darle un toque diferente a los ojos. Tonos como el cobrizo y el borgoña permiten definir las pestañas sin recurrir a la intensidad del negro y pueden convertirse en aliados para conseguir una mirada más despierta.

La forma de aplicar el producto es fundamental para aprovechar este efecto. Desde el rizado hasta la distribución de la máscara, existen algunos trucos sencillos que ayudan a crear visualmente unos ojos más grandes y abiertos.

Riza las pestañas

Utiliza un rizador y presiona en tres puntos: Raíz, medio y puntas. Mantener las pestañas elevadas ayuda a crear una apariencia más abierta y despierta.

Peina hacia arriba

Para conseguir el efecto de ojos abiertos, lleva el cepillo en dirección vertical, especialmente en la zona central, justo sobre el iris. Así puedes crear una mirada más redondeada y amplia.

Aplica el color de forma estratégica

Comienza con una capa ligera desde la raíz y añade una segunda capa principalmente en las puntas. De esta manera conseguirás longitud sin añadir demasiado peso a las pestañas.

No olvides las pestañas inferiores

Aplica una pequeña cantidad de máscara rojiza únicamente en la zona central de las pestañas inferiores. Puedes completar el maquillaje con un lápiz beige, crema o blanco en la línea de agua para aportar mayor amplitud visual.

Prueba utilizar pestañas postizas

Si prefieres utilizar pestañas postizas, opta por modelos ligeros o individuales. Colocarlas ligeramente hacia arriba puede ayudar a levantar la mirada, mientras que evitar diseños demasiado densos permite conservar el efecto de ojos grandes.