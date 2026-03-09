Así puedes aliviar los pies hinchados durante el embarazo con estos 3 trucos caseros

Durante el embarazo el cuerpo de las mujeres sufre cambios que son propios de esta etapa de la vida, pero también diferentes opciones para poder acompañarlos. En este punto, existen situaciones especiales que pueden traer dificultades o dolencias que demandan hacer algo para aliviarlas.

David no encuentra trabajo para mantener a su esposa, quien se agasajó con su tío

La hinchazón de los pies es una de las situaciones más comunes cuando una mujer se encuentra embarazada. Todo tiene su explicación médica y también los métodos que sirven para contrarrestarlos.

¿Qué causa la hinchazón de pies durante el embarazo?

Desde el Instituto Mayo Clinic advierten que son muchos los factores que pueden causar la hinchazón de los tobillos durante el embarazo. Sus expertos ejemplifican señalando que el cuerpo retiene más líquido durante el embarazo, el útero en crecimiento ejerce presión sobre las venas, lo que puede hacer más lento el retorno de la sangre al corazón, y los cambios hormonales también pueden ser un factor.

Mayo Clinic remarca que es común tener hinchazón en los pies y los tobillos durante el embarazo y que, por lo general, desaparece unas semanas después del nacimiento del bebé. Mientras tanto, la consulta con el médico de cabecera puede ayudar a encontrarle un alivio, aunque también la Inteligencia Artificial (IA) puede ayudar en el presente.

¿Cómo aliviar los pies hinchados durante el embarazo?

“Lidiar con la pesadez y la hinchazón en los pies es una de las molestias más comunes, especialmente durante los meses de gestación debido a la retención de líquidos y al aumento de la presión sanguínea”, sentencia Gemini. Esta IA desarrollada por Google responde en torno al análisis que hace de diferentes bases de datos y eso le permite ofrecer algunas sugerencias.

La Inteligencia Artificial, tras lo señalado, da a conocer tres trucos caseros efectivos y seguros para encontrar alivio rápidamente a los pies hinchados durante el embarazo:

Baños de contraste con sal de Epsom: El cambio de temperatura ayuda a estimular la circulación, mientras que el sulfato de magnesio (sal de Epsom) actúa como un desinflamatorio natural.



Cómo hacerlo: Prepara dos recipientes. Uno con agua tibia y otro con agua fresca (no helada). Agrega media taza de sales de Epsom al agua tibia.

El proceso: Sumerge los pies en el agua tibia durante 5 minutos y luego pásalos al agua fresca por 30 segundos. Repite el ciclo tres veces, terminando siempre con el agua fresca para cerrar los vasos sanguíneos y reducir la inflamación.

Elevación "gravedad cero": No basta con solo poner los pies sobre un cojín; el ángulo es la clave para que el retorno venoso sea eficiente.



Cómo hacerlo: Recuéstate en una superficie plana y coloca las piernas sobre una pared o un conjunto de almohadas firmes.

La clave: Los pies deben quedar siempre por encima del nivel del corazón. Permanece en esta posición entre 15 y 20 minutos al final del día. Esto facilita que los fluidos acumulados en los tobillos regresen al torso para ser procesados.

Masaje con aceite de germen de trigo o almendras: Un masaje manual ayuda a drenar el exceso de líquido hacia los ganglios linfáticos, pero la técnica debe ser específica.

