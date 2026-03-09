El truco casero con el que tus tenis quedarán nuevamente blancos y relucientes

Mantener tus tenis blancos, como nuevo, suele ser una tarea difícil debido a la acumulación de polvo, manchas y sudor. Sin embargo, existe un método casero y económico que se ha vuelto viral por su efectividad.

Lo mejor de este simple truco es que no solo devuelve el color original a nuestros tenis, sino que también ataca uno de los problemas más comunes del calzado, que es el mal olor. Ya verás cómo con simples pasos logras dejar tu calzado reluciente.

¿Qué ingredientes mantienen tus tenis blancos?

El bicarbonato de sodio y la pasta dental forman un equipo de limpieza imbatible gracias a su capacidad de realizar una exfoliación química y mecánica controlada sobre los materiales del calzado. Mientras que el bicarbonato actúa como un abrasivo suave que desprende la suciedad incrustada y neutraliza los ácidos que generan el mal olor, la pasta dental utiliza compuestos como el carbonato de calcio para pulir las superficies de goma y lona, eliminando el tono amarillento.

Juntos, estos ingredientes logran penetrar en las fibras del tejido y los poros de la suela, logrando un efecto de blanqueamiento profundo que revitaliza los tenis sin recurrir a químicos agresivos que podrían deteriorar los pegamentos o las texturas originales.

¿Cómo blanquear tus tenis con este truco?

Para realizar este truco casero, primero debes preparar el calzado retirando el exceso de polvo con un paño seco. Luego, tienes que mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio con una pequeña cantidad de pasta dental blanca (sin geles ni colorantes) hasta obtener una pasta homogénea.

Después, y con la ayuda de un cepillo de dientes viejo, debes aplicar la mezcla realizando movimientos circulares sobre las zonas más críticas de tus tenis. Una vez aplicada la pasta, es fundamental dejarla reposar entre 10 y 15 minutos para que los ingredientes actúen desprendiendo las manchas y neutralizando olores.

Para finalizar, tienes que retirar los excedentes con un paño húmedo o realizar un enjuague ligero sin sumergir el calzado para agilizar el secado. Como consejo adicional, puedes espolvorear bicarbonato seco en el interior de los tenis durante la noche para eliminar la humedad y las bacterias de forma permanente.