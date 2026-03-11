¿Qué es el Pilates Asiático que está transformando cuerpos?: El secreto para lucir increíble esta Primavera 2026

En los últimos meses ha cobrado relevancia el practicar los famosos pilates coreanos, los cuales se han convertido en una de las tendencias de ejercicio más populares en redes sociales. De acuerdo con versiones esta disciplina creada por Joseph Pilates, proviene de Corea del Sur y promete resultados visibles ya que estiliza el cuerpo, mejora la postura y tonifica los músculos sin necesidad de rutinas de alto impacto.

A diferencia de otros entrenamientos, los pilates coreanos se enfocan en movimientos controlados, respiración consciente y ejercicios que activan el core (abdomen, espalda baja y cadera). La práctica se caracteriza por sesiones que combinan estiramientos largos, movimientos suaves y repeticiones lentas que ayudan a fortalecer el cuerpo.

Uno de los principales objetivos de esta disciplina es crear un cuerpo alargado y armonioso, un estilo de silueta muy popular dentro de la estética de Corea del Sur, por lo que también se busca definir los brazos y piernas. Los instructores aseguran que con constancia se pueden notar cambios en la flexibilidad, equilibrio y la forma corporal en pocas semanas.

Debido a su efectividad durante esta temporada de primavera se ha impulsado mucho su práctica, ya que ayuda al cuerpo a sentirse más ligero durante estos días de calor, también al definir las extremidades, reducir tallas y fortalecer la condición física ayuda a que durante este periodo se luzca sin pena esos vestidos o blusas de tirantes o short y faldas cortas que dejan al descubierto las piernas.

¿Cuál es la diferencia entre pilates tradicionales y pilates asiático?

Aunque ambas disciplinas parten de los principios del método de Joseph Pilates, existen algunas diferencias que han hecho que la versión coreana este ganando gran popularidad, principalmente entre las mujeres, pero igual hay hombres que se han incorporado a practicar este tipo de ejercicio.

¿Cómo son los pilates tradicionales?

Estos ejercicios suelen enfocarse en la fuerza del core, la estabilidad y la rehabilitación física. Muchas rutinas se realizan en colchoneta o con aparatos especializados como el reformer.

¿Cómo son los pilates coreanos?

Como se mencionó anteriormente, esta disciplina está enfocada en lo más estético y de bienestar integral, por lo que sus movimientos son más fluidos que combinan estiramiento profundo, control postural. También se enfocan en la alineación del cuerpo para mejorar la postura.