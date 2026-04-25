Este es el delineado que ayuda a rejuvenecer tu mirada

A la hora del maquillaje uno de los puntos en que se pone el foco es la mirada. La tendencia de este año es la naturalidad por lo que el delineado debe ser bien elegido para poder cumplir con este objetivo.

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En la actualidad se está utilizando mucho el delineado invisible o también conocido como tightlining que es la mejor técnica para poder darle una transformación a los ojos sin que se note.

Básicamente lo que se hace con este delineado es poder definir la raíz de las pestañas superiores, pero no consta una línea al ras de las pestañas, sino de un delineado que se coloca en la línea de agua superior. Tu mirada será más intensa de manera natural y agranda los ojos pequeños.

¿Cómo se logra el delineado invisible?

La idea básicamente consiste en un delineado que busca definir la mirada y aportar más volumen como densidad a las pestañas desde la raíz. Como su nombre lo indica, el delineado invisible es un delineado que no se ve, pero se notan los efectos.

Así se obtiene una mirada más intensa, con fuerza y los ojos tendrán más expresividad. Además, es ideal para que tus ojos se vean más grandes como así también unas pestañas más tupidas e intensas.

Este delineado es muy hermoso.|Pinterest

Para poder realizarlo tienes que utilizar un delineador que pigmente bien la zona de la línea de agua y que no se transfiera. Luego hay que mantener el pulso y es de gran ayuda levantar un poco el párpado superior para tener mejor visión de la waterline. Mantén la mirada hacia abajo y comienza con trazos pequeños hasta completa toda la línea.

Cuando llegues al ángulo externo del ojo sigue por debajo de las pestañas y realiza una pequeña colita para que el ojo se vea más almendrado. Solo debes llegar a la esquina externa de forma sutil sin alargar demasiado.