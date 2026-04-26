Muere querido comediante tras sufrir una parálisis facial; esto se sabe

El mundo del entretenimiento y la comedia están de luto. Muere Raj Sharma, un famoso comediante con más de 20 años de trayectoria en los Estados Unidos, luego de sufrir una parálisis facial. Su lamentable muerte se produjo este viernes, 24 de abril, al norte de Texas. Sharma tenía 50 años de edad.

También te puede interesar: Muere reconocido conductor de televisión a los 77 años de edad; tenía una enfermedad sin cura

¿Qué le pasó a Raj Sharma y de qué murió? Esto se sabe sobre su fallecimiento

Raj Sharma falleció tras sufrir una parálisis facial. En los últimos meses, el querido comediante había realizado diversas visitas al hospital en busca de un diagnóstico, según documentó el humorista vía redes sociales. Si bien la estrella no compartió las conclusiones de los expertos en salud, reveló que tuvo una parálisis facial en el costado izquierdo del rostro, así como infecciones por celulitis facial y agotamiento.

Tras darse a conocer el lamentable deceso, reportes locales revelaron que sus visitas al médico también incluyeron diversos lavados de estómago y otros procedimientos en busca de un diagnóstico. Sin embargo, no se revela cual fue o si se logró llegar a uno. Por su lado, su familia se mantiene hermética al respecto, por lo que la causa de muerte no ha sido revelada.

¿Quién era Raj Sharma?

Raj Sharma destacó en el mundo del entretenimiento gracias a una trayectoria de más de 20 años en la comedia. Su carrera inició en Dallas, Texas, donde también fue fundador de The Improv., una gira de humor que fue todo un éxito, a lo largo de tres años, en el estado de la Estrella Solitaria.

El nombre de Raj Sharma se volvió rápidamente popular entre los clubes de comedia, especialmente en recintos como The Comedy and Magic Club, The Melrose Improv y The Laugh Factory, por mencionar algunos. Gracias a su enorme carisma y talento, su comedia llegó a lugares como Inglaterra, Irlanda, Dubai y la India. Sin duda, su muerte representa una gran pérdida para el mundo del entretenimiento.

Descanse en paz, Raj Sharma.