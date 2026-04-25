Muere reconocido conductor de televisión a los 77 años de edad; tenía una enfermedad sin cura

La industria del entretenimiento se encuentra de luto luego de que Paco Aguilar, un reconocido conductor de televisión falleciera a los 77 años de edad. El reconocido presentador fue uno de los más queridos y destacados dentro del medio.

¿De qué murió Paco Aguilar?

La noticia fue confirmada el pasado 21 de abril por los familiares del conductor, sin embargo hasta el momento se desconocen las cusas que originaron la muerte de Paco Aguilar. Sin embago, hace algunos años fue diagnosticado con esclerosis múltiple, una enfermedad que hasta el momento no tiene cura y la cuál ataca de forma directa el sistema nervioso central además de que afecta gravemente al cerebro así como el cuerpo. A pesar del delicado estado de salud del conductor de televisión no abandono el medio por lo que siguió trabajando en diversos proyectos en donde siempre destacó por su sonrisa y gran actitud.

¿Quién era Paco Aguilar?

Paco Aguilar fue un comunicador nacido en Sevilla, España, destacó por cursar una licenciatura en Bellas Artes y figuró en áreas como la música, producción de televisión, conducción y la radio. En la cuestión musical formó parte de dos grupos: Los Amigos de Gines y Yerbabuena, en donde fue guitarrista. Sin embargo, años más tarde paso a ser parte del reconocido programa español No te rías que es peor en donde su talento, humor y forma de comunicar hizo que se convirtiera en el favorito de miles de familias.

Uno de los proyectos donde Paco participó fue en el famoso programa ‘Andalucía sin barreras’, el cual estaba dedicado a visibilizar a las personas con discapacidades, hecho que hizo que el conductor estuviera ligado a compromisos sociales e incluso se convirtió en una figura muy importante e influyente debido que impulsaba nuevos cambios. A pesar de padecer una enfermedad incurable siempre mantuvo una actitud positiva y también llegó a hablar de forma pública sobre lo que atravesaba en su salud.