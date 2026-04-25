5 diseños de uñas turcas ideales para protegerte ‘del mal de ojo’

En esta ocasión te mostramos 5 diseños de uñas, las cuales tienen el famoso “ojo turco”, el cuál sirve como amuleto para eliminar malas energías o envidias. Todos son diseños creativos, ideales para todo tipo de manos y para las mujeres que les gustan las uñas largas como cortas.

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¿Cuáles son los mejores diseños de uñas turcas?

Las uñas turcas, o también conocidas como "turkish-eye" destacan por incorporar el “ojo turco”. Usualmente suelen tener diseños minimalistas, manicura francesa y destacan por mantener tonos azules, nude, blanco y dorados.

Uñas turcas blancas

Este diseño consiste en mantener las uñas en color blanco, la forma debe ser de almendra para que el modelo sobresalga. Colocarás pequeños puntos plateados en todas las uñas y en tres pondrás estampillas de ojos turcos muy pequeños. Puedes usar un esmalte blanco mate o brilloso.

Uñas turcas blancas |Crédito: Pinterest

Uñas turcas minimalistas

Esta idea es perfecta para aquellas mujeres que prefieren mantener uñas cortas. Deberás colocar una base en tono blanco, ya sea mate, brilloso o lechoso. Por otro lado, puedes utilizar la forma de uña con la que más te sientas comoda. En dos uñas dibujaras el ojo turco con esmalte azul rey. Si quieres darle un toque extra puedes añadir pedrería.

Uñas turcas minimalistas |Crédito: Pinterest

Uñas turcas en forma de almendra

Esta idea es perfecta para quienes son amantes de las uñas largas y la forma de almendra. La idea consiste en hacer una manicura francesa y encima de todas las uñas colocar pequeños ojos turcos, pueden ser estampillas o bien, puedes dibujarlos. De igual forma puedes añadir destellos. Este modelo de uñas combina con todo debido a los colores que tiene.

uñas turcas en forma de almendra|Crédito: Pinterest

Uñas turcas en blanco y azul almendradas

Esta idea es muy original ya que consiste en mantener como base un esmalte transparente y en cada uña hacer un diseño distinto como tener una con manicura francesa, otra con muchos ojos turcos, la siguiente con líneas blancas, la de a lado con un enorme ojo turco que cubra toda la uña y finalmente otra en color azul rey.

uñas turcas azul con blanco almendradas|Crédito: Pinterest

Uñas turcas azules

Esta idea consiste en mantener una base transparente, tres uñas con manicura francesa en color azul rey, una uña con muchos ojos turcos y otra con un solo ojo en la parte de en medio. Este diseño combina con cualquier look y es ideal para alejar malas energías.