Peinados de las guerreras K-pop para el regreso a clases: fáciles, rápidos y con poder

Tras el estreno de “Las guerreras K-Pop” muchas niñas se han dejado conquistar por Rumi, Mira y Zoey por lo que varias seguidoras de esta película sueñan con lucir los peinados como el de las Hunter x Hunter , sin embargo, para muchas mamás recrearlos en casa puede parecer complicado o tardado. Por eso, aquí te dejamos opciones fáciles y rápidas para lograr sus looks guerreros sin estrés, ideales para el regreso a clases y perfectos para las mañanas con poco tiempo.

|Crédito: Netflix

Cómo crear los peinados de cada guerrera K-pop de forma sencilla

Rumi: Trenza que va desde la frente: Es un look fuerte y dinámico que mantiene el cabello fuera del rostro durante todo el día.

Divide el cabello en cinco secciones de forma horizontal (a lo ancho), empieza con divisiones pequeñas para después ir incrementando el grosor, amarra cada una con ligas.

Una vez que tengas las cinco secciones empiezas con la de hasta arriba dividiéndola por la mitad, después los dos mechones los pasas por debajo de la segunda coleta y sujetas con una liga, continúa con la misma técnica y finalmente trenzas como de costumbre.

Mira: Dos coletas altas con mechones al frente, este peinado es elegante y práctico, ideal para un estilo escolar sofisticado y cómodo.

Empieza realizando una raya en medio, divide dos mechones pequeños al frente, después realiza dos medias coletas altas y amarralas con una liga.

Una vez que tengas las dos coletas las dividirás a la mitad, una parte la enrollarás en la liga que sujeta tu coleta, una vez que hayas puesto todo el cabello recuerda sujetar con un pasado o una liga pequeña. Realiza el mismo proceso con la siguiente coleta, finalmente cepilla y dale forma a los dos mechones de enfrente.

Zoey: Dos trenzas enroscadas con fleco y mechones ondulados. Es un peinado juvenil, dulce y perfecto para quienes quieren un look recogido.

Si tu peque tiene fleco recuerda peinarlo bien, luego realiza dos divisiones pequeñas de mechones laterales, una vez que los tengas los mechones y el fleco continua dividendo el cabello como si fueras a hacer dos colas de cabello a la altura de las orejas amarra con ligas y después continua haciendo una trenza en cada una de ellas, finalmente enrolla las trenzas en sujétalas con un pasador o liga pequeña, como extra puedes ondular los mechones laterales.

Recuerda que son peinados inspirados en las protagonistas, si tu niña no tiene fleco puedes realizar el peinado sin él y dejar solo los mechones laterales.