Cómo plantar limones en maceta: guía paso a paso para principiantes

Al plantar limones, no es necesario contar con enormes espacios o un jardín gigante; es posible hacerlo en una maceta, espacio que fácilmente puedes tener en el interior de tu hogar sin ningún inconveniente, logrando tener frutos.

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Para que puedas disfrutar del cítrico, te detallaremos cómo puedes cuidar al ejemplar; tendrás una guía con el paso a paso, ideal para quienes son principiantes en el tema de la jardinería.

¿Cómo mantener un árbol de limón en maceta?

Sorprendentemente, es posible plantar limones en maceta, permitiendo poder disfrutar del ejemplar. En ese caso se recomienda siempre optar por una variedad que sea pequeña. Una vez que escogemos el ejemplar que queremos tener en casa, considera los siguientes puntos de la guía paso a paso:

Selecciona una maceta con un mínimo de 40 cm de diámetro y profundidad.

con un mínimo de 40 cm de diámetro y profundidad. Añade sustrato que sea ligeramente ácido o que contenga un pH neutro. Aunque puedes aprovechar el sustrato de cactus que tengas en casa.

Saca el limonero de su maceta original y separa las raíces, teniendo cuidado de no romperlas. Cúbrelas completamente con la tierra.

Al tener la planta en su nuevo hogar, ahora viene lo más importante, sus cuidados básicos para que pueda desarrollarse y en poco tiempo tener abundantes frutos:

Dale de 6 a 8 horas de luz natural directa.

Necesita un ambiente cálido entre los 20 y los 30 °C.

Regaremos frecuentemente. En verano, hidrata cada dos días, mientras que el resto del año riega una vez a la semana.

Usa abono líquido desde primavera hasta verano.

Hay que podar después de que tenga 3 años.

¿Cuánto tarda en dar fruto un limonero en maceta?

No te decaigas, debes entender que al plantar limones en maceta no tendrás frutos rápidamente; es importante que seas paciente. Se estima que la planta da frutos entre los 3 y 6 años, pero deberás ser constante en sus cuidados para que puedas disfrutar del cítrico.

Sigue toda la guía paso a paso para que dentro de un par de años puedas disfrutar de los frutos. No olvides sus cuidados, ya que esto podría atrasar la presencia de ellos, además de afectar su tamaño.