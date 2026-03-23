Cómo plantar fresas en maceta: guía paso a paso para principiantes

Plantar fresas en casa se ha convertido en una de las tendencias más populares entre quienes buscan alimentos frescos, naturales y fáciles de producir. No hace falta tener un gran jardín: con una maceta adecuada y algunos cuidados básicos, es posible disfrutar de frutos dulces y saludables desde el balcón o la cocina.

Además de ser una planta frutal decorativa, la fresa destaca por su rápido crecimiento y su capacidad de adaptarse a espacios pequeños como las macetas. Expertos en jardinería coinciden en que es una excelente opción para principiantes, ya que permite aprender sobre riego, sustrato y exposición solar.

¿Cómo plantar fresas en maceta paso a paso?: guarda esta guía práctica para principiantes

Elegir la maceta adecuada: optar por recipientes de al menos 20 centímetros de profundidad y con buen drenaje, tal como recomienda la Royal Horticultural Society (RHS). Preparar el sustrato: utilizar una mezcla ligera, rica en materia orgánica y con buena aireación para favorecer el desarrollo de las raíces. Plantar correctamente: colocar los plantines dejando espacio entre ellos. La corona de la planta debe quedar a nivel del sustrato, sin enterrarla completamente. Realizar el primer riego: regar de forma moderada tras la plantación para asentar la tierra sin encharcar. Ubicación y luz: situar la maceta en un lugar con entre 6 y 8 horas de sol directo diario, clave para el crecimiento y el sabor del fruto, según Gardening Know How. Riego regular: mantener la humedad del sustrato sin excesos, evitando el encharcamiento que puede provocar hongos.

Cuidados esenciales para cultivar fresas en maceta con éxito

Una vez plantadas, las fresas requieren ciertos cuidados básicos para prosperar. El abonado es fundamental: expertos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) recomiendan utilizar fertilizantes orgánicos cada 2 o 3 semanas durante la etapa de crecimiento y floración.

También es importante retirar hojas secas y controlar la aparición de plagas. En este sentido, la agrónoma argentina María Fernández, especialista en huertas urbanas, señala que la ventilación y el control del riego son claves para prevenir enfermedades sin necesidad de productos químicos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de acolchado o mulching. Esto ayuda a conservar la humedad y evita que los frutos entren en contacto directo con la tierra. Así se reduce el riesgo de pudrición.

Con estos cuidados, en pocas semanas la planta comenzará a florecer y dar frutos. Cultivar fresas es una actividad sencilla, pero también una forma práctica de incorporar alimentos frescos y saludables al día a día, incluso en espacios reducidos.