Las 5 plantas que te ayudarán a mantener alejadas a las arañas de tu balcón

Usar plantas en el balcón es una gran forma de decorar ese espacio del hogar, ya que aprovechas para darle color y se encuentran constantemente iluminadas. Pero es importante tener cuidado, ya que con facilidad se pueden llenar de arañas.

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Para que eso no te pase, te detallaremos los 5 ejemplares que puedes colocar, los cuales te ayudarán a mantenerlas alejadas. Toma nota de todas las opciones que te vamos a proporcionar.

¿Qué plantas alejan a las arañas?

Aunque las arañas son buenas para el ecosistema, es entendible que no las quieras ver en tu balcón, ya que la presencia de sus telarañas puede dar un aspecto desgastado o viejo, además de que pueden llegar arácnidos venenosos a tu casa. Para darle color a esa zona de tu casa, estas son las plantas que te ayudarán a mantener alejados a los especímenes:

Menta: Una planta aromática cuyo intenso olor se encargará de espantar a los insectos de tu hogar.

Lavanda: Le aportará un hermoso color morado a tu casa, además de alejar a los arácnidos y a los mosquitos.

Albahaca: Es otra gran opción para usar, ya que su olor intenso y agradable dominará.

Romero: Resistente a las condiciones exteriores, además de que su aroma crea un escudo contra las plagas.

Citronela: Dos en uno: además de alejar a los arácnidos, se destaca por ahuyentar a los mosquitos.

Por otro lado, tienen la principal ventaja de ser ejemplares que puedes tener expuestos, ya que soportan las altas temperaturas, el sol y las inclemencias del clima. Además de embellecer el espacio con naturaleza, evitarás la presencia de insectos invasores.

¿Cómo prevenir la llegada de arañas?

Las plantas que te mencionamos serán de gran ayuda para evitar a las arañas en tu balcón, pero es fundamental aplicar ciertos hábitos de limpieza, ya que de esta manera evitarás que puedan llegar e instalarse. Realiza lo siguiente, pasos que te ayudarán a mantenerlas alejadas: